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Biontech Sinovac aşısı: 3. doz gerekli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Sözcü TV’ye açıkladı

Biontech’in Türkiye’de aşılama süreci devam ederken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hem Biontech hem Sinovac için 3. doz gerekli mi, sorusuna Sözcü TV’de açıkladı.

Güncellenme: 12:23, 21/06/2021
HaberlerSağlık
Biontech Sinovac aşısı: 3. doz gerekli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Sözcü TV’ye açıkladı

Koronavirüs aşısı olan Biotench'i Türkiye'de birçok vatandaş aşılanırken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki aşı için (Biontech ve Sinovac) önemli açıklamalarda bulundu. Konunun son derece önemli olduğunu söyleyen Ceyhan, Sinovac aşısı olan sağlık personelinde “hastalığın” hala yaygın olduğunu açıkladı. Sinovac aşısının zaman geçtikte korunmasının azaldığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, Sinovac aşısı olanların 3. doz olması gerektiğini açıkladı. 3. doz olarak Biontech aşısı olunması gerektiğini dile getirdi.

3. doz gerekli mi?

Temas riski olmayan halk için Biontech veya Sinovac aşısında üçüncü dozun gerekli olmadığını söyleyen Ceyhan: Süre geçtikten sonra (bir yıl sonra), halk nezdinde o kişinin hastalığa yakalanıp yakalanmadığı gözlemlendikten sonra karar verilir. Koruyuculuğu test etmek için ölçümleri yapılması gerekmektedir. Hangi zaman dilimlerinde koruyuculuğu azalmakta, onların tespiti yapılması gerekmektedir, açıklamalarında bulundu.

Bu virüs grip virüsüne benzer mi?

Üçüncü doz yaptırıldıktan sonra iki olasılığın olacağını söyleyen Ceyhan: Birinci olasılık bu hastalık grip gibi her yıl görülmeye devam edecek. İkinci olasılık yavaş yavaş toplumdan kaybolacak ve yarasaya geri dönecek iddiası var. Bu virüsün benzeri olan Sars virüsü, Mers virüsü gibi virüsler grip gibi olmadı. Bu virüsler toplumda kalmadı. Şayet grip gibi olursa o zaman üçüncü doz konuşulmaya başlanır.

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Yayınlanma Tarihi:12:21,