Bir ayda 41 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık işçisi Bekir Koluçolak’ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.
Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şamil Gerek, “Hastanemiz temizlik personellerinden Bekir Koluçolak’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesinin ve sağlık camiamızın başı sağ olsun” mesajını paylaştı.
“HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ”
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “Kadirli Devlet Hastanesinde görev yapan Bekir Koluçolak yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Merhum Bekir Koluçolak’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim. Allah Rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” mesajına yer verdi.
1 AYDA 41 SAĞLIK ÇALIŞANI
Bekir Kuluçolak’ın ölümüyle Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 361’e çıktı. Sağlık çalışanlarının aşılandığı 2021’in ilk ayında, bir ay içinde yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 41 oldu.