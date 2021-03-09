Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bir ayda yüzde 400 artış olan şehirde ayaküstü sohbet yasaklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka haritasına göre 314,15 oran ile çok riskli iller arasına giren ve son bir ayda yaklaşık yüzde 400 artış yaşanan Sinop'ta, Valilik ek tedbirler aldı. İş yeri ve bina önlerinde 2 ve daha fazla kişinin sohbet etmesi yasaklanırken, sokağa konulan masa ve sandalyelerin de toplatılmasına karar verildi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 10:48, 09/03/2021
HaberlerSağlık
Bir ayda yüzde 400 artış olan şehirde ayaküstü sohbet yasaklandı

216 bin 460 nüfuslu Sinop’ta son bir ayda meydana gelen hızlı vaka artışlarının önüne geçebilmek için Valilik, İçişler Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere ek olarak yeni kararlar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarda, il ve ilçe girişlerinde HES kontrolü başlatıldı. Okullarda alınan tedbirlerin haftada bir inceleneceğini belirtilirken, öğrencilerin de teneffüslerde dışarıya salınmayacağı belirtildi.

AYAKTA VEYA OTURARAK KONUŞMAK YASAK

Kurul ayrıca, sosyal mesafenin korunması için iş yeri ve binaların önlerinde 2 veya daha fazla kişinin, bir arada, oturarak veya ayakta durarak sohbet etmesi, çay veya sigara içmesinin de yasaklandığını açıklarken, cadde ve sokaklara esnaf tarafından konulan masa, sandalye, tabure, sehpa ve bankların da kaldırılacağını belirtti. Alınan kararlarda köy ve yaylara gidiş gelişlerin de yasaklandığını vurgulanırken, vaka ile aynı evde bulunan kişilerin de izolasyona alınacağı ifade edildi.

İlginizi ÇekebilirVaka sayıları bir ayda 4 kat artan Sinop, kırmızı listeye girdiVaka sayıları bir ayda 4 kat artan Sinop, kırmızı listeye girdi