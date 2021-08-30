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Bir doktor daha coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çalışan Diş Hekimi Ferhat Alabalık'ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Bir doktor daha coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diş Hekimi Ferhat Alabalık, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB'den yapılan açıklamada yaşamını yitiren Alabalık'ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı verildi.

VEFAT SAYISI 446’YA YÜKSELDİ

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 446 oldu.

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