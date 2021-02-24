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Bir doktor daha coronadan yaşamını yitirdi

İstanbul'da estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı olarak çalışan Op. Dr. Eşsiz Çınaroğlu Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:43, 24/02/2021
HaberlerSağlık
Bir doktor daha coronadan yaşamını yitirdi

İstanbul’da estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı olarak çalışan Op. Dr. Eşsiz Çınaroğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Göztepe Mahallesi’nde ikamet eden Çınaroğlu’nun Çukurova Üniversitesi-Ege Üniversitesi mezunu olduğu ve İstanbul Tabip Odası üyesi olduğu öğrenildi.

Plastik Cerrahi Derneği’nden yapılan açıklamada, “Değerli Meslektaşımız Dr. Eşsiz Çınaroğlu’nu Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve plastik cerrahi camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

İstanbul Tabip Odası, yaşamını yitiren oda üyesi doktor Çınaroğlu için şu mesajı paylaştı:

“Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 yılı mezunlarından, muayenehane hekimi Plastik Cerrahi Uzmanı üyemiz Dr. Eşsiz Çınaroğlu'nu 24 Şubat 2021 tarihinde COVID-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz.”

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