Bir doktor daha coronadan yaşamını yitirdi

İstanbul Tabip Odası üyesi de olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ün bugün Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajına yer verildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Mehmet Kadir Göktürk, 2002-2013 yılları arasında Büyükçekmece Devlet Hastanesi, 2013-2017 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev almıştı.

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