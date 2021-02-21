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Bir doktor daha coronaya yenik düştü

Covid-19 ile mücadele ön saflarda yer alan sağlık çalışanları virüs sebebiyle hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Manisa’da özel bir hastanede görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Aktan Kokuoğlu, corona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

İlker KILIÇASLAN
Güncellenme: 19:50, 21/02/2021
HaberlerSağlık
Bir doktor daha coronaya yenik düştü

Covid-19 mücadelede büyük bir özveriyle mücadele verirken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına bir yenisi daha eklendi.

Manisa'da uzun bir süre devlet hastanesinde görev yaptıktan sonra özel bir hastanede görevini sürdüren Üroloji Uzmanı Dr. Aktan Kokuoğlu, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden doktor Kokuoğlu'nun, memleketi Isparta'ya bağlı Uluborlu ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

MANİSA TABİP ODASI'NDA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Manisa Tabip Odası, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Üroloji Uzmanı Dr. Aktan Kokuoğlu için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı.

Manisa Tabip Odası'nın yayınladığı mesajda, “Manisa Deva Tıp Merkezi’nde çalışan Üroloji Uzmanı Üyemiz Dr. Aktan Kokuoğlu’nu Covid-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

TBB'DEN “ÖFKELİYİZ ÇÜNKÜ ÖLÜYORUZ” MESAJI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise Manisa'da hayatını kaybeden doktor için ‘#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz' etiketiyle sosyal medyada mesaj paylaştı.

Paylaşılan mesajda, “#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz. Manisa’da özel bir hastanede çalışan Üroloji Uzmanı Dr. L. Aktan Kokuoğlu ‘nu Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. #OyalamaDeğilYasa” denildi.

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