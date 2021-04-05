Bir haftada 30 öğretmen, 49 öğrenci ve 5 personel coronaya yakalandı

Eğitim-Sen Antalya Şubesi, yaptığı yazılı basın açıklamasında, Antalya'daki okullarda bir hafta içerisinde 30 öğretmen, 49 öğrenci ve 5 personel testi pozitif çıktığını duyurdu.

Eğitim-Sen Antalya Şubesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Pandeminin ülkemizde de yayılmasının üzerinden geçen bir yılı aşkın süreye rağmen iktidarın eğitim alanına yeterince ilgi göstermemesi ve alınması gereken tedbirler için harekete geçmemesi, bugün yaşadığımız vahim tabloyu ortaya çıkarmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının eğitim bileşenlerinin talep ve önerilerini dikkate almaması başlayan yüz yüze eğitimin çok riskli bir sürece dönüşmesine yol açmıştır.

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Ne yazık ki ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayıları hızla artmaktadır. Antalya geçtiğimiz haftadan itibaren çok riskli iller arasına girmiştir. Geçtiğimiz hafta okullardan işyeri temsilcileri aracılığı ile edindiğimiz veriler korkutucu boyutlara ulaşmıştır. Antalya ilinin şube alanımıza giren okullarından edindiğimiz verilere göre, vaka sayıları geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre ikiye katlanmıştır. Geçtiğimiz hafta şube alanımız içerisinde bulunan okullarda 30 öğretmen, 49 öğrenci ve 5 personel testi pozitif çıkmış veya temastan dolayı karantinaya alınmıştır. Eğitim emekçileri ve öğrenciler açısından her hafta ciddi oranda artan bu gidişat, hızla önlem alınmasına dair ihtiyacı ortaya koymaktadır”

VELİLER, ÇOCUKLARINI YÜZ YÜZE EĞİTİME GÖNDERMEKTEN KAÇINIYOR

Okullarda vaka sayılarının hızla artmasının ardından velilerin çocuklarını dilekçe vererek yüz yüze eğitime göndermekten kaçındıkları belirtilen açıklamada; “Yüz yüze eğitime devam eden öğrenci sayısında önemli oranda azalma mevcuttur. Bazı okullarımızda pozitif vaka sayılarındaki artıştan dolayı eğitime ara verilirken bazı okullarımızda ise sınıflar karantinaya alınmıştır. Bütün bu gelişmeler bizim ısrarcı taleplerimize rağmen yüz yüze eğitime hazırlığın yeterince yapılmadığını ortaya koymaktadır” denildi.