Bir sağlık çalışanı daha virüse yenik düştü

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan bir eczanede görev yapan ve bir süre önce corona virüse yakalandığı için hastanede tedavi gören eczane teknisyeni Hatice Özgümüşdağ, dün akşam hayatını kaybetti. Özgmüşdağ’ın acı haberini Samsun Eczacılar Odası Başkanlığı “Samsun ili İlkadım ilçesi Yılmaz Eczanesi Eczane Teknisyenimiz Hatice Özgümüşdağ’ı covid-19 mücadelesinde kaybettik” duyurularak ailesine başsağlığı dilendi.

SAMSUN’DA HAYATINI KAYBEDEN 8. SAĞLIK ÇALIŞANI

Samsun’da daha öncede Bafra Devlet Hastanesi hemşiresi Meral Arbağ, Bafra Devlet Hastanesi çalışanı Önder Büyük, Çarşamba 112 Acil Servis Ambulans Şoförü Rıfat Sefa Ataseven, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Hekimi Ali Murat Uludoğan, Kızılay Samsun Şube Başkanı Doktor Habip Demirel, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Teknikeri Özgül Yaşar, özel bir hastanede hekimlik yapan Necati Emirhan, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.