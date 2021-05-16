Bir terapi yöntemi olarak REM uykusu

Uyumak, bir çeşit dinlenmek gibi gelse de gözlerimiz kapalıyken vücudumuz çalışmaya devam eder. Uyku sürecinde vücut iki uyku evresinden geçer: Uykuya dalınan ve vücuttaki bileşenlerin kendini yeniledikleri bölüm ve REM uykusu.

Uykuya daldıktan 1-1,5 saat sonra REM uykusu başlar. Bu sırada rüya görülür, kalp atış hızı artar ve hatta duygusal hareketlenmeler yaşanır.

Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi’nde uyku tıbbı doktoru olan Lawrence Chan, REM uykusunun genellikle her 90 ila 120 dakikada bir meydana geldiğini ve süresinin giderek arttığını söylüyor. Ve REM uykusu sırasında vücudun geçirdiği fiziksel değişiklikleri şu şekilde özetliyor:

– Artan kalp atış hızı

– Daha yüksek kan basıncı

– Daha hızlı nefes alma

– Hızlı göz hareketi

BEYNİN İÇSEL TERAPİ SİSTEMİ

REM uykusu sırasında beyin de çok fazla zihinsel işlem yapar. Menlo Park Psikiyatri ve Uyku Tıbbı’nın kurucusu olan MD Alex Dimitriu, bazı insanların bunu beynin kendi içsel terapi sistemi olarak adlandırdığını söylüyor.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, REM uykusu sırasındaki bu terapötik beyin aktivitesi şu eylemlerle ilişkilendiriliyor:

– Duygusal işleme,

– Hafıza konsolidasyonu (deneyimleri uzun süreli hafızada sağlamlaştırmak),

– Hoş olmayan anılarla başa çıkmak.

REM uykusunu terapi sistemi olarak değerlendiren araştırmacılar, uykunun bu bölümünde beynin duygusal travmalarla başa çıkmaya çalıştığını öne sürüyorlar.

RÜYALAR NE ZAMAN GÖRÜLÜYOR?

REM uykusu aynı zamanda rüyalarla da ilişkilendiriliyor; ancak Lawrence Chan, rüyaların REM olmayan uykularda da ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Yetişkinler için her gece yedi saat veya daha fazla uyku tavsiye edilirken, gerekli olan belirli bir REM uykusu miktarı belirtilmiyor.

REM UYKUSUNU NASIL ARTIRABİLİRİM?

Dr. Chan; REM uykusunun, uyku süresinin yaklaşık %20’sini oluşturduğunu söylüyor ve ne kadar REM uykusu alınacağını insanların kontrol edemeyeceğini belirtiyor.

Bununla birlikte, sağlıksız bir yaşam tarzı nedeniyle normalden daha az REM uykusu alınıyor olabilir. Bu durumda uyku kalitesini artırmak, sorunu gidermede yardımcı olabilir.

UYKU KALİTESİ NASIL ARTIRILIR?

Herhangi bir uyku bozukluğu yaşanıyorsa tedavi edilebilir: Uyku apnesi gibi bir uyku bozukluğu varsa, bu REM uykusunda aksamalara neden olabilir. Uygun testleri yaptırmak için bir uyku uzmanına görünmek yardımcı olacaktır.

Kafein ve alkol alımını kontrol altında tutmak: Bu tip maddeler, REM uykusunu bozabilir. Dr. Chan bununla savaşmak için öğlen kafein içmeyi bırakmak gerektiğini söylüyor. Ek olarak, ağrı kesiciler, yatıştırıcılar ve antidepresanlar gibi reçeteli ilaçlar da REM uykusunu etkileyebilir.

İyi uyku hijyenini sağlamak: Uyku hijyeni, sağlıklı uyku alışkanlıklarını ifade eder. Uzmanlar bu alışkanlıkları şu şekilde özetliyorlar:

– Yatmadan önce 30 dakikalık rahatlama süresine sahip olmak,

– Uyku vaktine doğru ışıkları kısık tutmak,

– Elektronik cihazlardan ayrılmak,

– Yatak odasını serin tutmak (yaklaşık 18,5 derece)

Yeterince uyumak: Genel olarak yeterince uyumak, iyi miktarda REM uykusu alınmasına yardımcı olacaktır.

Düzenli bir uyku programı: Her gece aynı saatte uyumak ve her sabah aynı saatte uyanmak sağlıklı uyku için faydalı olabilir. Bu, uykuya daha kolay dalmaya ve daha dinlenmiş hissederek uyanmaya yardımcı olacaktır.

YETERLİ UYKU ALINMAZSA NE OLUR?

REM uykusu için önemli olan uyku süresi yeteri kadar alınmazsa birtakım hastalıkların ortaya çıkması da güçlenebilir:

– Hafızada zayıflama,

– Artan kalp hastalığı riski,

– Kilo verme kabiliyetinin azalması.

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