Böcek sokması ne zaman tehlikelidir?

‘Böcek ısırığının etkisi böceğin türüne ve kişinin duyarlılığına bağlı olarak değişkenlik gösterir' diyen Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı, hangi böceğin ne gibi sorunlara yol açabileceğini anlatıp, şu tavsiyelerde bulundu…

EN YAYGIN BELİRTİLER

Genellikle böcek ısırmalarında görülen en yaygın belirtiler şöyle sıralanabilir:

– Isırılan bölgede kaşıntı, ağrı ve şişme,

– Isırılan bölgede renk değişikliği, kızarıklık,

– Ürtiker, ısırılan bölgede su ya da irin birikmesi,

– Karın ağrısı, kusma, mide bulantısı, ishal,

– Nefes almada zorlanma,

– Göğüste sıkışma hissi,

– Hırıltılı solunum,

– Dilde şişme gibi alerji belirtileridir.

KENE

Keneler, ilkbahar ve yaz aylarında daha yaygındır. Bir kene vücuda bulaştığında, koltuk altlarına, kasıklara veya saçlı ya da yoğun kıllı bölgelere göç ederler. Kene buluduğu bölgeden zorlayarak ya da üzerine kolonya dökülerek çıkartılmaya çalışılmamalıdır. Kene tarafından ısırılan kişi hemen herhangi bir potansiyel tedavi ihtiyacının karşılanması için doktora başvurmalıdır, çünkü kenelerden insanlara geçen hastalıklar ciddi ve ağır sorunlara yol açabilir.

ARI

Arı sokmaları yaygın olarak yaşanan bir açık hava sıkıntısıdır. Tedavi yöntemi şiddetine bağlı olarak değişir. Ağrıyı hafifletmek için tedavinin evde yapılması çoğu kişi için mümkünken, herhangi bir arı sokması alerjiniz varsa veya çoklu sokulmaya maruz kalırsanız, acil tedavi gerektiren ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle arı sokması durumunda sağlık kuruluşlarına başvurulması ve muayeneden geçilmesi tavsiye edilir.

SİVRİSİNEK

Bir hayli rahatsız edici olan bu kanatlı böceklerin yalnızca dişileri kan emer. Sivrisineklerin az da olsa virüs taşıma ve hastalık bulaştırma riski vardır. En yaygın görülenler hastalıklar arasında sarı humma ve sıtma yer alır. Sivrisinek ısırığının yol açtığı kaşıntıyı gidermek için uygulanabilecek pratik çözüm soğuk komprestir. Kızaran bölge şişerse, kaşınmamalıdır. Lavanta ve karanfil çiçeği sivrisinekleri uzak tutmakta faydalı olabilir. Yazın sivrisinekler çok daha hızlı ürediği için mutfak penceresi ve balkon camları sineklik ile kapatılabilir. Eğer hem sivrisinekler hem de diğer haşerelerin sayısı yaz mevsiminde gözle görülür oranda artış gösteriyorsa, apartman ilaçlatılmalıdır.

AKREP

Türkiye'de akrep sokmalarına sıklıkla rastlanır. Akrep sokmasında gerekli tedbirler kısa sürede alınmazsa kişi hayatını kaybedebilir. Özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar, kalp ve akciğer rahatsızlığı olanlar akrep sokmasında en fazla etkilenen gruplardır. Ölümler genelde 6 yaş altında görülmektedir. Akrep sokmalarında zaman kaybetmeden tıbbi destek almak üzere hastaneye gidilmelidir. Akrebin soktuğu fark edildiğinde yapılması gereken ilk müdahale, sokulan yerin sabunla ve suyla yıkanması olmalıdır. Daha sonra yaranın üzerine buz konulmalıdır.