Boğazınız ağrıyorsa dikkat!

‘Doktor Ağrım Var' adlı kitabında yaygın görülen ağrıları nedenlerinden ve tedavi yollarına kadar tüm detaylarıyla ele alan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Adnan Bağrıaçık, ‘Son zamanlarda boğaz ağrıları Delta varyantının da bir belirtisidir. Zira bu varyanta yakalananlarda grip benzeri belirtiler görülmektedir' dedi ve hem bu ağrıları, hem de ne zaman Covid-19'dan şüphe edilmesi gerektiğini şöyle anlattı…

SIK GÖRÜLEN SEBEPLERİ NELERDİR?

– Bakteriyel enfeksiyon: Ateş ve kas ağrısı da boğaz ağrısına eşlik eder.

– Viral Enfeksiyon: Hafifçe büyümüş boyun lenf bezleri eşlik eder. Soğuk algınlığı, grip, uçuklar, Covid-19 bu tür enfeksiyonlardır.

– Larenjit (gırtlak iltihabı): Ses kısıklığı ve ağrı ile seyreder. Bakteriyel ve viral kökenli olabilir.

– Tonsillit: Ağrılı şişlik, bademcikler üzerinde beyazlama, baş ağrısı, ateş, üşüme-titreme, bezeler eşlik edebilir. Çocuklarda tedavisi önemlidir. Lenf sistemine ait bir iltihaptır. Bakteriyel veya viral kökenli olabilir. Günlük dilde bademcik iltihabı olarak geçer.

– Farenjit: Ağız ve burun boşluğunun arkasında yutağın iltihaplanmasıdır. Bakteriyel veya viral kökenli olabilir.

– Bazı alerjik rahatsızlıklar: Burun tıkanıklığı, gözlerin sulanması, hapşırma eşlik eder. Polen, küf, çimen, hayvan tüyü gibi birçok etken söz konusu olabilir.

NE ZAMAN COVID-19 İŞARETİDİR?

İngiltere merkezli yeni bir araştırma sonucunda Covid-19 en yaygın semptomlarında değişiklik olduğu belirtildi. Hint varyantının bu değişiklikte etkili olduğuna inanılıyor. Anosmi (koku kaybı) artık en yaygın 10 semptom arasında yok. Ancak boğaz ağrısı, baş ağrısı ve burun akıntısı ilk 10 semptom içine alındı. Eğer boğaz ağrınıza yüksek ateş, nefes darlığı öksürük eşlik ediyorsa Covid-19 akla gelmelidir. Hele aşı olmadıysanız ya da Covid-19 enfeksiyonunu yakın dönemde geçirmediyseniz…

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Aşağıdaki durumlarda zaman kaybetmeden doktora başvurun…

– Nefes darlığı.

– Yutma güçlüğü (tükürüğü bile yutamıyorsa).

– Ateş, baş ağrısı, öksürük varsa.

– Boğaz kolayca kanıyor ve yaralanıyorsa.

– Boyunda şişmiş lenf bezleri.

– Ani kilo kaybı, iştahsızlık, iki haftadan uzun süre ses kısıklığı.

– Kırmızı, şişmiş bademcikler, üzerinde beyaz lekeler.

– Çocuklarda kusma ile birlikte boğaz ağrısı.

– 5 günden uzun süren boğaz ağrısı.