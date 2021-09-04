Boğulma tehlikesi geçiren 6 aylık Beren’i öğle yemeğine çıkan doktor kurtardı

Van'da boğazını tıkayan karpuz parçası nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 6,5 aylık Beren Ada Özkan, bu sırada öğle yemeği için kafede bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlının müdahalesiyle kurtuldu.

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Edremit ilçesinde Gizem Deniz Özkan, 2,5 yaşındaki oğlu Alparslan ve kucağındaki kızı Beren Ada ile birlikte bir kafeye gitti. Özkan masada otururken, bebeği Beren Adanın ağzına bir parça karpuz verdi. Karpuz, minik bebeğin boğazına kaçtı. Boğazını tıkayan karpuz nedeniyle nefes almakta zorlanan ve fenalaşan bebeğini fark eden Özkan, oturduğu koltuktan kalkıp yardım istedi.

YARDIMA KAFEDEKİ DOKTOR KOŞTU

Bu sırada öğle yemeği için aynı kafede bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı yardıma koştu. Dr. Atlı, Beren Ada’ya müdahale ederek karpuzu çıkarmasını sağladı. Büyük şok yaşayan anne ise iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından sakinleştirildi. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Atlı ve işyeri çalışanlarına teşekkür eden anne Özkan, hayatının şokunu yaşadığını söyledi.