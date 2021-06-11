Brezilya’da Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaşlara da yapılacak

Dünya genelinde corona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programlarında yaş grupları genişletiliyor.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 16 yaş üzeri için kullanılan Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda da kullanımına onay verildiği duyuruldu.

Aşının, söz konusu yaş grubunda onaylanan ilk ve tek aşı olduğu, “güvenli ve etkili” olduğu belirtildi.

Brezilya’da corona virüsü salgınında toplam 17 milyon 215 bin 159 vaka tespit edilirken, 482 bin 135 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde en çok Covid-19 vaka görülen ülkeler arasında 3. sırada bulunan Brezilya, can kaybında ise 2. konumda yer alıyor.

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