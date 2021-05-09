Bu besinleri birlikte tüketin

Bazı gıdaları birlikte tüketerek vücudunuza daha fazla faydalı olmalarını sağlayabilirsiniz.

İşte Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu'ndan kansızlık, kan şekeri yüksekliği ve enfeksiyonlara karşı koruyan besin kombinasyonları:

Yumurta + portakal suyu

Anne sütünden sonra en değerli protein kaynağı olan yumurta, sarısında iyi derecede demir minerali barındırır. Demirin iyi emilebilmesi için C vitaminine ihtiyaç duyulur. Eğer diyabet, insülin direnci gibi kronik bir rahatsızlığınız yoksa kahvaltınızda yumurtanızın yanına bir çay bardağı portakal suyu ekleyerek yumurtada bulunan demirin emilimini artırabilirsiniz.

Meyve + süt

‘Ara öğünde sadece elma yediğimde beni daha çok acıktırıyor' diyebilirsiniz. Bu oldukça normaldir. Meyvenin içerisindeki karbonhidratların kanımıza hızlıca karışmasını önlemek için yanına bir bardak süt ekleyebilirsiniz, bu sayede tokluk süreniz uzayacaktır. Hassas diyabetli bireyler süt yerine çiğ kuruyemişleri eklerse kan şekerleri daha da kolay kontrol altına alınabilir.

Kırmızı et + biberli salata

Genel sağlık önerilerimizde; kalp ve damar hastalıklarına sebep olabilecek, yüksek miktarda doymuş yağ ve kolesterol içeren kırmızı etin tüketimini, haftada 2 ile sınırlandırmanızı isteriz. Tüketim sıklığını bu kadar az tutarken alacağımız faydayı en üst seviyeye çıkartmak mantıklı olacaktır. Fırın veya ızgara yöntemiyle pişireceğiniz etin yanına koyu yeşil yapraklı ve biberli salataları eklerseniz, etin içerisindeki demirin salatadaki C vitaminleri ile daha da iyi emilmesini sağlayabilirsiniz.

Zerdeçal + karabiber

Zerdeçalın içerdiği kurkumin bağışıklığı güçlendirir, virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruyucudur. Karabiberle tüketilmelidir. Çünkü karabiberdeki piperin adlı bileşik kurkuminin emilimini artırır. Bu nedenle yemeklere zerdeçalı karabiberle birlikte ekleyin.

Mercimek + bulgur pilavı

Mercimek, nohut, fasulye, börülce, bakla ve bezelye gibi kuru baklagiller bitkisel protein kaynaklarıdır. Barındırdıkları protein miktarı çok olsa da, protein kaliteleri düşüktür ve desteklenmeye ihtiyaç duyarlar. Çünkü vücudumuz için gerekli olan kükürtlü aminoasitler kuru baklagillerde sınırlı olarak bulunur ve daha zor sindirilir. Bu nedenle kuru baklagiller belirli oranda tahıllarla karıştırılır ve iyi pişirilirse, karışımın biyolojik değeri yüzde 70'e kadar yükseltir, öğünümüzün protein kalitesini artırır.

Sütlü tatlı veya meyveler + tarçın

Canımız tatlı istediğinde sütlü veya meyveli tatlıları tercih edersek vücudumuza hem yararlı besin öğelerini almış oluruz hem de tatlı ihtiyacımızı gideririz. Üstelik tatlılarımızın üzerine tarçın ilave edersek kan şekerimizin hızlı yükselmesini engellemiş ve daha küçük porsiyonlarda tatlı ihtiyacımızı gidermiş oluruz.

Kuru fasulye + çoban salata

Kuru baklagiller proteinden zengin olduğu gibi demirin de iyi kaynaklarıdır. Fakat araştırmalar kuru baklagillerdeki fitatların fazla olmasının demir emilimini engellediğini göstermektedir. Demirin emilmesini önleyen fitat ve tanenlerin miktarı kabuğun ayrılması ve pişirilmeyle azalır. Eğer kuru baklagiller basınçlı tencerelerde pişirilir ve yanında C vitamini içeriği yüksek salata gibi yiyeceklerle tüketilirse demir emilimi artırılmış olur.

Yemekten hemen sonra çay içmeyin

Kültürümüzde yemeğin ardından hemen çay içilmesi yaygın bir alışkanlıktır. Ancak çok keyifli gibi görünse de aslında bize pek de faydası yok, çünkü çayın içerisindeki tanenler yediğimiz yiyeceklerdeki demir emilimini engelliyor. Çay tüketiminin çok olduğu kişilerde bu durum demir eksikliğine bile sebep olabiliyor. Bu nedenle yemekten sonra çay içecekseniz bir saat ara vermeli ve çayı açık olarak içmelisiniz.