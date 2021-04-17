Bu hastalıkları olanlar coronayı daha ağır geçiriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19’dan dolayı hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet olduğunu açıkladı. Son 40 yılda diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktığını söyleyen Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik de DSÖ’nün açıklamasını yorumladı.

Prof. Dr. Çelik, coronanın bu kadar yayıldığı bir dönemde diyabetlilerin ve obez kişilerin çok daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu:

* Diyabet hastaları coronaya yakalandılarsa hastaneye yatış oranları ve ölüm riski çok daha yüksek. 2015 yılında yapılan çalışmalarda dünya genelinde 2035 yılında 500 milyon kişinin diyabet hastası olacağı öngörülüyordu. Ancak bu rakamı biz 15 yıl önceden yakaladık, 2020 yılında ne yazık ki 500 milyon diyabetli sayısına ulaştık.

“İŞLENMİŞ GIDADAN UZAK DURUN”

* Çoğumuz işlenmiş gıda tüketiyoruz. Bu rafine gıdalar bizi hasta ediyor. Rafine gıdalar ince bağırsak hormonlarını değiştiriyor, kilo aldırıyor. Yapay tatlandırıcılar, gıdanın raf ömrünü uzatan maddeler insan sağlığına zarar veriyor, uzak durmalıyız.

* Pandemide evlerdeyiz, hareket de etmiyoruz. Böyle giderse gelecekte en büyük sorun diyabet, yüksek tansiyon, kilo problemleri ve sosyal izolasyon olacak.

“4 KATINA ÇIKTI”

* Covid-19 enfeksiyonu en ağır diyabetik hastalarda seyrediyor. Corona ayrıca şekeri de yükseltiyor. 120 olan şeker virüsü geçirende 175’lere kadar çıkıyor. Dünya genelinde son 40 yılda diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktı dedi.

* Diyabet hastası olup koroner damar hastalığı bulunanların ise iki kat dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu hastalık, damar tıkanıklığı nedeniyle de insanların hayatlarını kaybetmelerine neden oluyor. Bu nedenle özellikle de kalbinde stent olanlar, kalp ameliyatı geçirenler özen göstermeli.

“KAN SULANDIRICI KULLANIN”

* Maske, mesafe, hijyen gibi herkesin uyması gerekenlerin yanı sıra sağlıklı yemek, egzersiz, ilaçlar ihmal edilmemeli. Sıvı alımı çok önemli, düzenli uykuya da dikkat edilmeli. Damar hasarı varsa doktor önerisiyle kan sulandırıcı ilaçlarını kullanmalılar.

“ANTİKOR GELİŞTİRME YANITI ÇOK DÜŞÜK”

* Obez bireyler infulaenza aşısında antikor geliştirme yanıtı çok düşük değil ancak aşılanma sonrası infülanza benzeri bir rahatsızlığa yakalandıklarında çok daha ağır geçiriyor ve ölüm oranları yüksek. Çünkü bağışıklık yanıtları daha zayıf. Antikor pozitif olsa bile tam koruma sağlayamayabiliyor.

* Obez kişilerin akciğer kapasiteleri kısıtlı, göbek çevresindeki yağ kitlesi akciğer kapasitesini kısıtlıyor. Zaten nefes güçlüğü çekiyorlar. Kısıtlanmış akciğer enfeksiyonla karşılaştığında sonucu kötü oluyor.

* Bu kişilerin akciğer yetmezliği yaşadığını görüyoruz, hızlı bir şekilde yoğun bakım ihtiyacı oluyor. Obez bireylerde coronaya bağlı ölüm nedeni akciğer yetmezliğiyken, diyabet hastalarında özellikle damar tıkanıklığı ve buna bağlı pıhtılaşma sorunu ölüme götürüyor. Muhakkak kan sulandırıcı kullanmaları gerekiyor. (DHA)



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