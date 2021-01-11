Bu köyde 10 aydır kimse corona olmadı

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı 70 haneli 102 nüfuslu Tuğrul Köyü'nde şimdiye kadar hiç corona virüsü vakasına rastlanmazken, köy sakinleri ise virüs tehlikesine karşı kent merkezine dahi inmiyor. Türkiye'de şu ana dek hiç corona virüsü görülmeyen ender köylerden biri olan Tuğrul Köyü halkı, alınan tedbirlere uymaları sonucunda virüs ile tanışmadıklarını belirtti. Misafirlikleri kaldıran köy sakinleri, televizyondan izledikleri her tedbiri uygulayarak korona virüsten korunmaya devam ediyor.

“KÖY İÇİNDE DE MİSAFİRLİĞE GİTMİYORUZ”

70 haneli Tuğrul Köyü halkının alınan tedbir kurallarına uyarak yaşamlarını sürdürdüğünü söyleyen Tuğrul Köyü Azası Ali Sarıoğlu, “İmkanımız olduğu zaman Yığılca merkezdeki doktorlara gidiyoruz ve ilacımızı yazdırıyoruz. Köyümüz 70 haneli. Televizyondan izliyoruz ve devletimiz hangi kuralları aldıysa onlara uyuyoruz. Şehir merkezine indiğimiz zaman maskemizi takıyoruz. Köyden çıksak dahi saatimiz belli. Hastalık bulaşmasın diye alışverişimizi yapıyoruz ve köye dönüyoruz. Köy içerisinde de misafirliğe gitmiyoruz” dedi.

“KÖYÜMÜZDE HİÇ VAKA ÇIKMADI”

Süreç içerisinde birkaç kez Düzce'ye gittiklerini daha sonra tekrar köye geldiklerini belirten bir başka köy sakini Ülviye Duman ise, “Köye Nisan ayında geldik. Sadece Kurban Bayramı'nda Düzce Merkez'deki evimize indik. Sonra köydeki evimize geldik bir daha da merkeze gitmedik. Karşıda oturan komşularımla görüşüyoruz arada bir. Köyümüzde hiç vak’a çıkmadı. Ancak dışarıda çalışan gençlerimizden bazılarında çıktı” şeklinde konuştu. (İHA)