Bu şikayetlerinizin nedeni susuzluk olabilir!

Vücut ağırlığımızın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan suyun sağlığımıza faydaları tartışılmaz. Ancak su içmeyi unutanlar kadar sevmeyenler de var.

‘Bu çok yanlış… Gün içinde suyu yanınızdan ayırmayın, gerekirse meyvelerle aromalandırın' diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, az su içmenin bazı şikayetlere neden olabileceğini belirterek onları şöyle sıraladı:

1-KİLO: Günlük su tüketimini artırmak kilo vermeye yardımcı olabilir. Yemeklerden hemen önce su içmek, tokluk hissine yol açıp, iştahı azaltır. Ayrıca, bazı araştırmalar su alımının metabolizmanızı hızlandırarak günlük olarak yaktığınız kalori miktarını artırabileceğini gösteriyor. Son olarak, daha fazla su içmeye odaklanırsanız, şekerli ve kalorili içecekleri arzulama olasılığınız azalır. Daha yüksek kalorili içecekleri su ile değiştirmek kilo vermenin harika bir yoludur.

2- CİLT SORUNLARI: Bazı araştırmalar, suyun cilt kuruluğunu önleyip, cildin esnek ve gergin kalmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Çünkü su, cildinizi nemlendirerek deri hücrelerini canlandırır ve cilt pH'ınızı dengeler. Cilt pH'ı cildinizin bariyerini korumada önemli bir rol oynar ve bu da belirli cilt rahatsızlıkları için riskinizi düşürür. Su içmek saç dökülmelerini de azaltır.

3- BAŞ AĞRISI: Araştırmalar, su kaybının baş ağrılarını ve migreni tetikleyen en yaygın belirtilerden biri olduğunu gösteriyor. Dahası, bazı çalışmalar su içmenin sık sık baş ağrısı yaşayanlarda baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini kanıtlıyor. Örneğin, bir araştırmada, normalden daha fazla su içen 102 migrenli erkekten yüzde 47'si baş ağrısında iyileşme bildirdi.

4- KABIZLIK: Çok sayıda çalışma, düşük su alımını yüksek kabızlık riski ile ilişkilendiriyor. Hidrasyonun artırılması bağırsak hareketliliğini artırıp, kabızlığın azalmasına yardımcı olabilir. Maden suyu, kabızlığı olanlar için özellikle faydalıdır. Araştırmalar, magnezyum ve sodyum açısından zengin maden suyunun kabızlığı olan kişilerde bağırsak hareket sıklığını ve tutarlılığını iyileştirdiğini gösteriyor.

5- YORGUNLUK: Susuz kalırsanız, fiziksel performansınız düşebilir. Bu özellikle yoğun egzersiz veya yüksek sıcaklık sırasında önemlidir. Ter kaybından sonra su içmek, hem yorgunluğu engeller hem de yüksek yoğunluklu egzersiz sırasında ortaya çıkan oksidatif stresi azaltır. Unutmayın, kaslarınızın yüzde 80'i bile sudur!

6- BÖBREK TAŞI: İdrar yolu taşları, üriner sistemde oluşan ağrılı mineral kristal kümeleridir. En yaygın şekli böbreklerde oluşan böbrek taşlarıdır. Düzenli su tüketimi böbreklerden geçen idrar hacmini artırır. Bu, mineral konsantrasyonunu seyreltir, böylece kristalleşme ve kümeler oluşturma olasılıkları azalır.

7-KAYGI: Araştırmalar, çok fazla su içen insanların, su alımları düştüğünde kendilerini daha gergin hissettiklerini; su alımını artırdıklarında mutlu olduklarını gösteriyor. Çünkü susuz kalmak, beyindeki hassas dopamin ve serotonin dengelerini, depresyon ve anksiyeteyi artırabilen /etkileyebilen doğal kimyasalları bozar. Ruh halinizi iyileştirmenin en hızlı ve en kolay yollarından biri bir bardak su içmektir.

KENDİNİZİ TEST EDİN

Az su içildiğini gösteren belirtiler şöyle sıralanabilir:

■ Koyu renkte idrar yapmak.

■ Ağız kuruluğu, çatlamış dudaklar, kuru cilt, azalan terleme ve gözyaşı eksikliği gibi çeşitli kuruluk belirtileriyle karşılaşmak.

■ Sık sık baş ağrısı çekmek.

■ Yorgun olmak.

■ Sık sık kas spazmları deneyimlemek.

■ Sebepsiz ağız kokusuna sahip olmak.

■ Odaklanma güçlüğü yaşamak. Yukarıdaki belirtileri yaşadığınızda birkaç bardak su için ve bu belirtilerin kaybolup kaybolmadığına bakın.

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