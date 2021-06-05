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‘Bugünden uyarayım’ diyen Bakan Koca’dan maske mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Çevre Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Bugünden uyarayım. Yakında maskeleri çıkarıp atacağız" dedi.

Güncellenme: 19:57, 05/06/2021
HaberlerSağlık
‘Bugünden uyarayım’ diyen Bakan Koca’dan maske mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Çevre Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, paylaşımında maske mesajı verdi.

Koca, “Bugün Dünya Çevre Günü. Bugünden uyarayım. Yakında maskeleri çıkarıp atacağız. Ama yere değil” dedi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 5 Haziran Cumartesi gününün corona tablosuna göre, semptom gösteren 542 hastayla birlikte 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594'e çıktı. Can kaybı da 92 artarak 48 bin 68'e yükseldi.

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