Bursa Tabip Odası Başkanı: 60 milyon kişiye aşı yapılabilmesi için 18 ay daha geçmesi gerekecek

Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan, günde bir milyona yakın aşı yapmak olanaklıyken, yeterince aşı olmaması yüzünden günlük ortalama aşı yapılan kişi sayısının 200 binin altında kaldığını söyledi.

“AŞILAMA SON GÜNLERDE ÇOK AZALDI”

Söz konusu sürenin, COVID-19 pandemisine güçlü bir yanıt verilebilmesi için çok uzun olduğuna dikkat çeken Alpaslan Türkkan, “Aşılamayı süratle başlatıp iyi uygulayan ülkelerde, başta İsrail olmak üzere, hastalığın görülme hızında ve hastaneye yatışlardaki dramatik azalma, pandemiden çıkış yolunda en güçlü araçlardan birinin aşı olduğunu kanıtlamıştır” dedi.

“İKİNCİ DOZDAKİ DÜŞÜK ORAN DİKKAT ÇEKİYOR”

Bursa'da 2020 yılında 65 yaş üzerindeki nüfusun 298 bin 828 olduğunu hatırlatan BTO Başkanı, Alpaslan Türkkan, şu bilgileri verdi;

* 23 bin 287 sağlık çalışanı ile beraber hedef nüfus 322 bin 115 oldu.

* 16 Mart 2021 saat 15:00 verilerine göre Bursa'da 1’inci doz uygulanan kişi sayısı 297 bin 657 ve 2’inci doz uygulanan kişi sayısı 142 bin 373.

* Hedef nüfusun yüzde 92,5'inin ilk dozu ve yüzde 43,6'sının ikinci dozu aldığı anlaşılmaktadır.

* İlk dozda yüksek bir oran yakalanmış olmasına karşın, ikinci dozdaki düşüklük dikkat çekicidir.

“AŞILAMA 3 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANMALI”

Sağlık Bakanlığı'nın Sinovac şirketinin aşısının yanı sıra, etkililiği yüksek aşılardan yeter dozda sağlaması ve önümüzdeki üç ay içerisinde hedef nüfusun tamamının aşılanması gerektiğini belirten Alpaslan Türkkan sözlerini şöyle noktaladı:

* Aksi halde 2021 yılı pandemi açısından hepimiz için zor geçmeye aday görünmektedir.

* 16 Mart itibarıyla aşılamada 60 gün geride kaldı. 60 milyonluk hedef nüfusun yüzde 13,3'ü birinci doz (7 milyon 959 bin 556 kişi) yüzde 6,5'i ise ikinci doz (3 milyon 885 bin 575 kişi) ile aşılanabildi.

* Ülkemizdeki deneyimli ve özverili sağlık emek gücü ve yurttaşlarımızın aşıya olan ilgisi nedeniyle günde bir milyona yakın aşı yapmak olanaklıyken yeterince aşı olmaması yüzünden günlük ortalama aşı yapılan kişi sayısı 200 binin altında kaldı.

* Bu hızla gidilmesi halinde 60 milyon kişiye toplam 120 milyon doz aşı yapılabilmesi için 18 ay daha geçmesi gerekecek.