Bursa’da aşılama 730 bin dozu aştı

Bursa’da corona virüsü salgınına yönelik aşılama çalışmalar iftardan sonra da devam ediyor. Gece yarısına kadar süren aşılamada vatandaşlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırabiliyor.

Aşılama çalışmalarının devam ettiği Bursa Şehir Hastanesi’ne gelerek incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Bursa özelinde 730 bin doz aşı yaptık bugüne kadar. Herhangi bir ciddi yan etki görmedik. 65 yaş üzerindeki aşı oranımız, ilk aşısını yaptıranlarda yüzde 79. İki aşısını da tamamlayanların oranı yüzde 71’lerde. Biz bu oranın daha yukarılara çıkmasını istiyoruz” dedi.

YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 60-63 SEVİYESİNDE

Bursa’da herhangi bir yoğun bakım ve yatak ihtiyacı olmadığını belirten Fevzi Yavuzyılmaz, “Yoğun bakım doluluk oranımız şu an için yüzde 75 seviyesinde, hastane doluluk oranımız da yüzde 60-63 seviyesinde. Hiçbir imkan sınırsız ve sonsuz değil. Bu manada, bireysel tedbirlerimizi en üst seviyede almak zorundayız. Önemli olan bu virüse yakalanmamak” diye konuştu. (DHA)