CanSino’nun aşısından ilk sonuçlar geldi

Çinli CanSino Biologics Inc’in geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili ilk açıklama Pakistan Sağlık Bakanı Faysal Sultan’dan geldi…

Sultan bugün Twitter üzerinden paylaştığı açıklamada tek dozluk Ad5-nCoV isimli corona virüsü aşısının semptom gösteren vakaları yüzde 74.8 oranında engellediğini ve ağır hastalıkların da yüzde 100 oranında önüne geçtiğini açıkladı.

İlk sonuçları paylaşan Sultan, semptom gösteren vakaları engellemede etkililik oranının ise yüzde 65.7 olduğunu açıklayarak, ağır hastalıkları da yüzde 90.98 oranında durduğunu duyurdu.