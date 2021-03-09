CDC’den çarpıcı aşı araştırması: Yan etkilerin yüzde 80’i kadınlarda

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgını bitirmek için en büyük umut halen aşılarda. 1 yıl gibi kısa bir sürede virüse karşı aşı geliştirilse de, tartışmalar ise bitmek bilmiyor.

Aşıların etkinlik oranı, mutasyona karşı koruyup korumadığı ve ortaya çıkan yan etkiler, pek çok ülkede soru işaretleri yaratıyor. Salgında en ağır yarayı alan ABD’de aşının yan etkilerinin cinsiyetler üzerindeki farklılıkları mercek altına alındı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), 13 Ocak’ta 13 milyona ulaşan aşılanmış kişilerin verilerini inceledi. Buna göre aşıdan sonra yan etki gösteren 7 bin kişiden yüzde 80’inin kadınlar olduğu sonucu çıktı. Rapor edilen yan etkiler arasında baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik ve baş dönmesi gibi semptomlar öne çıktı.

‘DİŞLERİM TAKIRDAMAYA BAŞLADI’



New York Times gazetesine konuşan Pennsylvania’da sağlık görevlisi olarak çalışan Shelly Kendeffy, Moderna aşısı yaptırdıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Aşı olduktan sonra ilk etapta bir sıkıntı yaşamadığını belirten Kendeffy, “Öğleden sonra dişlerim takırdamaya başladı, buz gibi terliyordum. Benim gibi aşı olan yedi kadın arkadaşımdan altısı, vücut ağrıları, ateş, yorgunluk gibi semptomlar yaşadılar” dedi.

DİĞER AŞILARDA DA DURUM AYNI



Kendeffy’nin aşı olan sekiz erkek meslektaşından dördünde hiçbir yan etki görülmedi. Birinde baş ağrısı, birinde vücut ağrısı, iki kişide de yorgunluk ortaya çıktı. Johns Hopkins’te mikrobiyoloji ve immünoloji alanlarında çalışmalar yürüten Sabra Klein, sonuçların şaşırtıcı olmadığını, diğer aşı türlerinde de sonuçların kadınlar ve erkekler arasında benzer farklılık gösterdiğini söyledi.

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