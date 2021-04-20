ÇGD’nin 2020 Yılı Dayanışma Ödülü tüm sağlık emekçileri adına TTB’ye verildi

ÇGD tarafından yapılan açıklamada COVID-19 pandemisi sonucu milyarlarca insanın tek bir sorun etrafında bir araya geldiği ve sağlık emekçilerinin toplumun tek dayanağına dönüştüğü belirtildi.

Sağlık emekçilerinin hayatları pahasına milyonlarca insanı yaşama döndürdüğünü ifade eden ÇGD, bugüne kadar Türkiye'de 400'den fazla sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

“SALGINDA EN ÖNEMLİ GÖREVİ ÜSTLENDİLER”

ÇGD'nin açıklamasında COVID-19 nedeniyle vaka sayılarındaki çelişkilerin ortaya konulmasında önemli bir rol üstlenen TTB'nin gerçek bilgileri paylaşarak toplumu uyardığı, bir açıdan habercilik yaptığı belirtildi.

“UĞRAMADIKLARI TEHDİT VE BASKI KALMADI”

TTB'nin her türlü tehdit ve baskıya hedef olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

* İsmindeki ‘Türk' kelimesinin çıkartılmasından kapatılmasına, yöneticilerinin yargılanmasına kadar uğramadıkları baskı ve tehdit kalmayan TTB,, toplum sağlığını doğrudan hedef alan gelişmelere, sağlığın ticarileşmesine, sağlıkçılara yönelik artan şiddete karşı mesleğine, yaşam ve kamusal sağlık hakkına bir saniye bile ikilemeden sahip çıktı. Çıkmaya devam ediyor.

* Covid-19 salgınına karşı verdikleri mücadele ve toplumu doğru bilgilendirme sorumluluğuyla hareket eden tüm sağlık emekçileri adına Türk Tabipleri Birliği, bu yılki Dayanışma Ödülü'müzün sahibi oluyor.