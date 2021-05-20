Çocuğu ağlattı diye iğne yapan hemşireyi dövdü, doktora saldırdı

Muhammet Ç., gece yarısı rahatsızlanan çocuğunu Kocaeli Çayırova’daki tıp merkezine götürdü. Hemşire Serhat Özcanlı, damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı.

Bunun üzerine Muhammet Ç., hemşireye “Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın” dedi. Hemşire, damar yolunu doktorun açmadığını bunun kendi işi olduğunu anlatmaya çalıştı. Bir türlü sakinleşmeyen Muhammet Ç. hemşireye saldırdı. Adamın yumruk attığı hemşire, yere yığıldı.

Doktor Yılmaz Aydın, araya girmek istedi. Muhammet Ç., bu kez hem doktor ve hem hemşireye saldırdı. Yakınları ve tıp merkezinde bulunanlar, babaya engel olmaya çalıştı. Şikayetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.









Muhammet Ç.’nin hemşireye yumruk attığı, Serhat Özcanlı’nın yere düştüğü ve arbede anları, sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

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