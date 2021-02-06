Çocuğunuz sağlıklı da olsa bu kontrolleri aksatmayın

Pandeminin ilk dönemlerinde Covid-19'un çocuklarda nadir görüldüğü, hastalığı genellikle hafif geçirdikleri belirtilse de zamanla ciddi riskleri olduğu tespit edildi. Dolayısıyla yüksek ateş, öksürük gibi hastalık belirtileri dikkate alınmalı. Öte yandan sürecin getirdiği bazı olumsuz etkilerin de göz ardı edilmemesi ve rutin sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini belirten Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı, ailelere önemli tavsiyelerde bulundu…

PANDEMİYLE TETİKLENEN SORUNLAR

Pandemi süreci, özellikle küçük çocuklarda rutin kontrol ve aşılama hizmetlerinin aksaması, daha büyük çocuklarda ekran başında geçirilen sürenin artması, spor yapma gibi egzersiz faaliyetlerinin azalması, beslenme ve uyku düzeninin bozulması ve çocuk psikolojisinin kötü etkilenimleri (kaygılarda artış, huy değişikliği, ebeveynlere bağımlılık, sosyalleşme problemleri vb.) gibi sorunlara yol açtı. Bu süreçte çocukta görülen olumsuzluklar göz ardı edilmemeli, gerekli tedbirler alınarak doktor kontrolleri aksatılmamalıdır.

OKUL BAŞARISINI ARTIRIR

Ara tatil dönemi çocuklarda ağız ve diş sağlığına ilişkin kontrollerin, göz muayenesinin, genel pediatrik değerlendirmelerin yapılması için en uygun zamandır. Düzenli sağlık kontrolleri sayesinde çocuklarda olası sağlık problemleri erken dönemde belirlenerek hem daha ciddi sorunların oluşumu önlenebilir hem de çocuğun okul başarısı artırılabilir.

DEĞİŞEN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT!

Okul çağındaki çocuklarda sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obezite başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları yaşanabilir. Bu nedenle çocuklar için en iyi rol model olan ebeveynler örnek beslenme davranışları sergilemeli. Öğün saatleri düzenli olmalı ve ana öğünler atlanmamalı. Haftada 1-2 porsiyon balık tüketilmeli. Meyve-sebze tüketimine daha fazla dikkat edilmeli. Hazır gıda tüketimi, kızartılmış ürünler ve asitli içeceklerden kaçınılmalı. İmmün sistemin desteklenmesi açısından A, C, D, E vitaminleri ve demir, çinko, selenyum gibi mineralleri içeren besinler tüketilmeli.

GENEL KONTROLLER ÇOK ÖNEMLİ

Özellikle 2 yaş altı çocuğu olan aileler büyüme gelişme takibi, aşılarının yapılması gibi rutin kontrolleri ihmal etmemeli. Çocuklarının astım, diyabet, doğumsal kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları varsa ilgili bölümlerle irtibata geçmeliler.