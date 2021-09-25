Çocuklarda işitme kaybına neden olan sinsi tehlike

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Berk HaftaSonu’na anlattı...

Nazan DOĞANER HALICI

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Çocuklarda, yüz yüze eğitimle birlikte sinsi ve tehlikeli hastalıklardan biri olan Efüzyonlu Otitis Media (orta kulakta sıvı birikimi) görülme riski de arttı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Berk, çocuklarda en sık işitme kaybı nedeni olan bu sorunla ilgili ebeveynleri şöyle uyardı:

YAYGIN BİR SORUN

Orta kulakta sıvı birikimi, akut enfeksiyon ve iltihap bulguları olmaksızın, sağlam kulak zarı arkasında görülür. Orta kulakta biriken sıvı, süre ve hastalığın şiddetine bağlı olarak su kıvamında ya da koyu yoğun bir kıvamda olabilir. Çocukların yaklaşık yüzde 90'ı okul çağından önce en az bir kez bu atağı geçirir. Sıklıkla 6 ay ve 4 yaş arasında görülür. İlk yaşlarına kadar çocukların yüzde 50'sinden ve 2 yaşına kadar da yüzde 60'ından fazlasında sıvı birikimi görülmektedir.

Kulakta sıvı birikiminin ülkemizde görülme sıklığı neredeyse her yıl yüzde 15'lere kadar çıkmaktadır. Akut orta kulak iltihabında (AOM) kulak ağrısı, ateş, irritabilite, işitmede ani kayıp ve kimi zamanda akıntı gibi rahatsız edici semptomlar olduğu için, aileler çocuklarını sıklıkla doktor kontrolüne götürür.

AİLELER FARK EDEMEZ

Oysaki kulakta sıvı toplanmasında tek belirti işitme kaybıdır ve özellikle de çocuk kendini net olarak ifade edemeyecek yaşta ise aile tarafından genellikle fark edilemez. Olguların yüzde 50'sinde ne hasta ne de yakınları herhangi bir yakınma bildiremez.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Bu soruna, sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik hastalıklar gibi kronik iltihaba neden olan durumlar, burun tıkanıklığı sebebiyle orta kulağa hava geçişinin engellenmesi, enfeksiyon kaynağı olan geniz etinin varlığı neden olur. Ayrıca aile içinde sigara içilmesi nedeniyle pasif içicilik gibi çevresel etkenler, siliyer yetmezlik sendromları gibi genetik faktörler ve anatomik yapıdaki bazı problemler orta kulakta sıvı birikimiyle sonuçlanan iltihaplı reaksiyonları başlatabilir. Orta kulakta sıvı birikimi, silik semptomları nedeniyle fark edilmeyebileceği için rahatlıkla kronik orta kulak hastalıklarına zemin hazırlayabilir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Orta kulakta sıvı birikiminin şu işaretlerine dikkat edilmelidir.

Bebeklerde;

– Sesli uyaranlara tepki vermeme, örneğin sesin geldiği yöne başı çevirmeme

– Hafif kulak ağrısı belirtisi olarak kulaklarını tutma, uyku bozuklukları

– Konuşma ve dil gelişiminde gecikme.

Çocuklarda;

– Sık görülen orta kulak iltihabı atakları,

– Denge sorunları, beceriksizlik ya da motor gelişimde gecikme,

– İşitme kayıpları; çocuk tarafından ifade edilmese de dikkat eksikliği, davranış, değişiklikleri, normal şiddette konuşmalara cevap vermeme, televizyon ya da müziğin sesini çok açma, televizyonu çok yakından izleme eğilimi,

– Okul başarısında azalma,

– Kulakta ara sıra, çok hafif seyreden kulak ağrısı ya da patlama sesi.