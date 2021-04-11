Çocuklarda uyku düzeni nasıl sağlanır?

Hareketsizlik, uzaktan eğitim ve dijital bağımlılık gibi sebepler bir yandan çocukların günlük yaşam rutinlerini değiştirirken, bir yandan da uyku düzenlerinin bozulmasına yol açıyor. Uzman Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak, bu önemli soruna karşı ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

SORUNLARI ARTIRIR

Kazdal, uykuya dalmakta zorluk çekme, geç saatlere kadar uyuyamama, uyku esnasında sık sık uyanma gibi uyku sorunları olan çocukların fiziksel, mental ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti. Bu durumun hem çocukların hem de ebeveynlerin stres seviyesini artırdığını belirten Kazdal, “Erken saatlerde ve kesintisiz uyuyamayan çocuklar odaklanma güçlüğü yaşar. Öğrenme süreçleri olumsuz yönde etkilenir. Bu çocuklarda obezite, depresyon, hiperaktivite ve kaygı gibi sorunlar daha sık görülür. Aynı zamanda çok daha tahammülsüz hale gelirler” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

MASAL OKUYUN

Ebeveynlerinin de desteğiyle çocukların evdeki yaşantılarında belirli bir rutinin oluşturulması gerekir. Uyku eğitiminde iletişimin önemi büyüktür. Bu süreçte anne-baba ile çocuk arasında sevgiye dayalı bir diyalog kurulmalıdır. Uykudan önce masal anlatmak, kitap okumak veya rahatlatıcı müziklerle çocuğu uykuya hazırlamak çok önemlidir. Çocukların yatağa girmeden 2 saat öncesinde telefon, tablet ve bilgisayar gibi tüm dijital cihazlardan uzaklaşmaları sağlanmalı, bu cihazlar kapatılmalı, odaları havalandırılmalıdır. Uyudukları ortam ise karanlık olmalıdır. Bunun yanı sıra ıhlamur ve melisa gibi bitkilerin uyku kalitesini artıran etkilerinden de faydalanılmalıdır.

Çocuğun beslenmesinden bile önce gelmektedir

Uykunun çocukların sağlıklı büyümesine destek olan önemli bir aktivite olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak ise “Çocukların beyin fonksiyonlarının, konsantrasyon ve hafızalarının güçlü olmasını, öğrendiklerini sentezlemesini sağlayan tek fizyolojik işlev uykudur. Öyle ki uyku, önem sıralamasında çocuğun beslenmesinden bile önce gelmektedir. Çocuklarda uyku tam zamanında ve ne eksik ne de fazla olmalıdır” ifadelerini kullandı.