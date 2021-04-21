Çocukları ev içi bulaştan nasıl koruruz?

Türkiye'de İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarındaki artış devam ederken, karantina altındaki evlerde özellikle çocuklu aileler tedirgin…

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hilal Kızıldağ, ailelere bebeklerini ve çocuklarını virüsten korumak için dikkat etmeleri gereken noktaları şöyle sıraladı…

EVDE DE MASKE-MESAFE ŞART

Hastaların ev içinde etkin izolasyonu, ortak alan kullanımının minimalize edilmesi, bu alanlarda uygun maske kullanımı, el hijyenine özen gösterilmesi ve kullanılan eşyaların tercihen kişilere ait olması, ortak ürünlerde ise uygun temizleme işlemini sağlamaları gerekir. Hane içi hasta olmayan diğer bireylerin de beraber oldukları zamanlarda maske takması ev içi bulaşı azaltmada oldukça önemlidir. Evler sık aralarla havalandırılmalı, ev temizliğinde uygun yüzey defenfeksiyon önlemleri alınmalıdır. Hane halkının 2 metre mesafeye uyum sağlamaları koruyucu olacaktır.

HANGİ BELİRTİLER GÖRÜLÜR?

CovId-19'un çocuklardaki bulguları yetişkinlerdekine benzerdir; ateş, öksürük, nefes almada zorluk, halsizlik, kas ağrıları, boğaz ağrısı, karın ağrısı ve ishal gibi belirtiler görülür. Karın ağrısı ve ishal solunum semptomları olmaksızın da ortaya çıkabilir.

EMZİREN ANNELER NE YAPMALI?

Özellikle hasta olan annelere çocuğuna bulaştıracağı korkusu duygusal olarak ek bir yük getirmektedir. Emziren anneler sağlık durumları uygunsa maske takıp, ellerini her emzirme öncesi yıkayarak bebeklerini emzirebilir. Hastalık süresince mümkün oldukça bebekle temaslarını azaltmaları, bulundukları odayı sık havalandırmaları uygun olacaktır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Genel olarak hafif ve orta hastalık durumlarında çocuklarda semptomatik tedaviler dediğimiz şikayetlerine yönelik destekleyici ilaçlar başlanır. İstirahat ve artan sıvı ihtiyacının karşılanması önemlidir. Şikayete göre ateş düşürücü- ağrı kesici, burun tıkanıklığında okyanus suyu, probiyotik takviye gibi ilaçlar kullanılabilir. Ancak ağır hastalık halinde ya da iyi giderken hastalığın ağırlaşması durumunda çocuğa hastanede izlem ve tedavi uygulanmalıdır.

MIS-C HASTALIĞINA DİKKAT!

Sars CoV-2 virüsüne maruz kalan çocuklarda virüsün bağışıklık sistemini tetiklemesine bağlı olarak MIS-C yani “Multisistem Inflamatuar Sendrom” görülebilir. Hastanede yapılacak bazı testler sonucunda kesin tanı konularak, hızlıca tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır. Dirençli ateş başta olmak üzere bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, solunum zorluğu gibi bulguların bir kısmının olması durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.