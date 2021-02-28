Çocuklarla kaliteli zaman geçirmenin yolları

Son bir 1 yıldır sosyal ilişkiler online ilişkiye dönüşürken bu durum özellikle çocukları olumsuz etkiledi. Pandeminin ilk dönemi kaygılar artmıştı fakat süreç uzadıkça depresyonlar, takıntılar, iletişim problemleri, dijital bağımlılıklar da yaygınlaştı. Dolayısıyla anne babaların bu sorunlara karşı çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri çok önemli. İşte Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Rümeysa Alaca'nın verdiği ipuçları:

– Çocuklara okula giderken uydukları günlük rutine benzer bir rutin oluşturulmalı, nasıl olsa evdeyiz deyip bu aksatılmamalı, ders saatleri, ödev saatleri, yemek ve uyku saatleri düzenlenmeli.

– Çocuk ne yaşıyor, ne hissediyor, duygusal ihtiyaçları neler bunu anlamaya çalışılmalı. Sohbet ihtiyacı karşılanmalı. Online platformlarda akranlarıyla, arkadaşlarıyla buluşturulmalı.

– Ekran kullanımı konusunda rol model olunmalı. Örneğin anne baba ekrana baktığında çocuklar kendilerini umursanmamış hissedebiliyor ya da bunu ekran kullanımı için bir fırsat olarak görüyor. Mümkün olduğunca onların dilini anlamaya çalışılmalı.

– Evde onlarla oyun oynanmalı. Anne babası ile oyun oynayan çocuk tablette oturup oyun oynamayı tercih etmez. Yaşa uygun süre ile ekran kullanımına izin verilmeli. Çocuk süreci yönetemiyorsa içerik veya süre uygulama ayarlarından ayarlama yapılmalı. Yemek saatleri ekran olmadan geçirilmeli.

ONLARI PANDEMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN NASIL KORUYABİLİRİZ?

– Kontrol edebileceğimiz noktalara odaklanılmalı, değiştiremeyeceğimiz şeylerle ilgilenilmemeli. Çocukların akademik zorluklarına odaklanmak yerine duygusal dünyalarına odaklanmak daha doğrudur, akademik boşluklar daha sonra yeniden doldurulabilir. Gerekli ve ihtiyaç duydukları bilgiler verilmeli, gereksiz detaya boğulmamalılar.

– Çocuğun hareket imkanı artırılmalı. Çocuklar artık uzun dönem evde kaldıkları için artık evden çıkmak istemeyebilirler, dışarı çıkma rutini oluşturma ve bu konuda teşvik edici olmak önemli. Basit yürüyüşler, imkanı olanlar için bisiklete binme, paten kayma gibi…

– Evde de güzel rahat ve kaliteli vakit geçirmenin yollarını aranmalı. Hikaye okuma, hikaye yazmak, dolap düzenlemek, el işi aktiviteleri düzenlemek, güzel bir akşam yemeği hazırlamak, müzik dinlemek, dans etmek, egzersiz videoları eşliğinde hareket etmek, kart oyunları-evcilik oynamak, ufak tiyatro gösterileri planlamak, eğlenceli taklitler yapmak, evcilik, sessiz sinema, kart-el- kelime oyunları, ekranlarda hızlı düşünüp çabuk karar vermeye yönelik oyunlar oynamak, origami-resim yapmak, karikatür çizmek gibi aktiviteler planlanabilir.