Corona aşısı olduktan 2 gün sonra öldü! ‘Hiçbir sağlık sorunu yoktu’

Corona virüsü salgını Avrupa'da etkisini artırmaya devam ederken, 27 Aralık'ta Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde COVID-19'a karşı aşılamalar başlamıştı. Portekiz'de 30 Aralık 2020’de Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısını olan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü’nde (OPI) çalışan 41 yaşındaki Sonia Acevedo 2 gün sonra hayatını kaybetti.

OLAY DERİNLEMESİNE ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, Acevedo'nun ani ölümünün arkasında aşının olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve olayın derinlemesine araştırıldığını belirtti. Yetkililer, Acevedo'nun kesin ölüm nedeni için otopsi raporunun beklendiğini açıkladı.

OPI tarafından yapılan açıklamada, Acevedo'nun aşı olduktan sonra herhangi bir olumsuz reaksiyon göstermediği, daha önce belirgin bir hastalığı ya da alerjik bir geçmişi olmadığı ifade edildi.

“O İYİYDİ, HİÇBİR SAĞLIK SORUNU YOKTU”

Acevedo'nun babası Abilio Acevedo ise Portekiz basınına yaptığı açıklamada, “O iyiydi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. COVID-19 aşısını yaptırdı fakat hiçbir semptom göstermedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece yanıtları istiyoruz. Kızımın ölümüne neyin yol açtığını bilmek istiyorum” dedi. İHA