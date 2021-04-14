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Corona aşısında mamografi uyarısı: Lenf bezleri şişmesi yanıltıcı sonuçlar verebilir

Corona virüsünde yan etkilerin daha çok etkilediği kadınlara bir uyarı daha geldi. Corona aşısından sonra şişen lenf bezleri, mamografi taramaları sırasında yanıltıcı sonuçlara yol açarak meme kanseri şüphesi yaratabiliyor. Uzmanlar bunun önüne geçmek için aşıdan önce ya da altı hafta sonra mamografi taraması yaptırılması gerektiğini öneriyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:27, 14/04/2021
HaberlerSağlık
Corona aşısında mamografi uyarısı: Lenf bezleri şişmesi yanıltıcı sonuçlar verebilir

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirmek için aşılama kampanyaları da devam ediyor. Aşılarda tartışma yaratan yan etkilerle ilgili araştırmalar yapılırken, bu durumun daha çok kadınları etkilediği öne sürülmüştü.

Uzmanlardan kadınlarla ilgili önemli bir uyarı daha geldi. ABD’de salgınla mücadelede en önemli kurumlardan Johns Hopkins Üniversitesi, aşıdan sonra en çok görülen yan etkilerden birini mercek altına aldı.

Çalışmaya göre aşıdan sonra lenf bezlerinde oluşan geçici şişliklerin, meme kanseri taraması yaptıran kadınlarda yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekildi. Johns Hopkins Medicine için bir makale kaleme alan Lisa Ann Mullen, “Covid-19 aşısı olduktan sonra lenf bezlerinde geçici olarak büyümeler meydana gelebilir. Bu da mamografi taramasında, herhangi bir kanser işareti olmamasına rağmen yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir” dedi.

6 HAFTA BEKLENMELİ

Yanlış teşhisin kadınlar üzerinde ekstra stres yarattığını belirten Mullen, testlerin kapsamının genişletilmesi ve biyopsiye varan işlemlerin yapılmasının bu duruma yol açtığını söyledi.

New York Post’un haberine göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yanıltıcı sonuçların önüne geçmek için bir zaman aralığı olduğunu açıkladı. CDC, kadınların önünde iki seçenek bulunduğunu, ya aşı yaptırmadan önce mamografi çektirmeleri gerektiğini ya da aşıdan altı hafta sonra testleri yaptırmalarını tavsiye etti.

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Yayınlanma Tarihi:14:21,