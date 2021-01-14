Corona endişesi antibiyotik kullanımını artırdı

Türkiye’de son zamanlarda antibiyotik kullanımının arttığı söyleyen uzmanlar, aşırı ve kontrolsüz kullanımda vücutta olumsuz etkiler oluşabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Antibiyotiğin virüslere etki etmediğini ve bakterileri canlı tuttuğunu dile getiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Antibiyotik kullanımı ülkemizde yıllardır süregelen bir alışkanlık. Bu maalesef mevcut ama antibiyotikler mutlaka ve mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlar. Antibiyotiklerin virüslere karşı herhangi bir etkisi yok. Tamamen bakterilere yönelik uygulanan bir tedavi seçeneği.” diye konuştu.

Doç. Dr. Dizdar, sözlerine şöyle devam etti:

Antibiyotiklerin bir kısmı bakterileri öldürebiliyor veya çoğalmalarını engelleyerek bağışıklık sistemine zaman kazandırıyor. Sonuca baktığımızda, aslında hastalığı sonlandıran bağışıklık sistemimiz, antibiyotik değil.

BİR HASTALIKTAN KORUNURKEN, DİĞERİNE KAPI AÇILIYOR

Antibiyotik tedavisinin bir sağlık profesyoneli kontrolünde uygulanması gerektiğinin altını çizen Dizdar, şunları söyledi:

“Antibiyotikler hasta olan, olmayan tüm hücrelere etki edebiliyor. Vücutta flora dediğimiz, yani bizimle yaşayan, mikroorganizmalar var. Bunlar besin sindiriminde, bağışıklıkta ve benzeri pek çok konuda bizimle beraberler. Antibiyotik alımında bu florayı oluşturan etkenleri de yok etmiş oluyoruz. Bu terazide, antibiyotik kullanımına dair kararın sağlık profesyonelleri ile verilmesi gerekiyor. Bir hastalıktan korunurken, başka bir hastalığa kapı açılıyor. Antibiyotikler kuvvetli ilaçlar. Her ilacın karaciğerden, böbrekten sindirimi ve vücuttan atılması gerekiyor. Bu durum da vücudu zorlayabiliyor, çok daha büyük problemleri meydana getirebiliyor.”

HASTANEYE GELMEYENLER, EVLERİNDE BULUNAN ANTİBİYOTİKLERİ TÜKETİYOR

Pandemi döneminde antibiyotik kullanımının artma sebeplerinin başında coronaya yakalanma endişesi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Dizdar, “Normalde antibiyotiklerin corona virüsüne karşı bir etkinliği yok. Hastane ortamından, toplu taşımadan çekinen hastaların önemli bir kısmı da hastaneye gelmiyor. Bu noktada ise bir şekilde antibiyotiğe ulaşıp, kullanmaya başlıyorlar. Daha önceden yazılıp, evlerinde bulunan antibiyotikleri panik halinde kullanıyorlar” dedi.

AKCİĞERİ KORUMASIZ HALE GETİRİYOR

Covid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımı ile virüsü yok etmek değil, fırsatçı enfeksiyonları engellemeyi amaçladıklarını söyleyen Doç. Dr. Denizhan Dizdar, sözlerine şöyle devam etti:

Corona virüsü alt solunum yollarına, ciğerlere indiği zaman buradaki yapıları bozarak hem kendisi bir enfeksiyon oluşturuyor hem de akciğeri bunun üzerine binecek fırsatçı enfeksiyonlara karşı açık ve korumasız hale getiriyor. Tedavi içerisinde, biz pek çok yerden yakalamaya çalışıyoruz. Covid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının mantığı, fırsatçı enfeksiyonları tedavi etmek. Bu her hasta için gerekli olmuyor, durumu daha ağır ve hastane yatışı gerektiren hastalar için uygulanıyor. Yani amaç, antibiyotikle corona virüsünü yok etmek değil. Onun tedavi ilaçları farklı.

“ANTİBİYOTİK YERİNE SOĞAN, SARIMSAK TÜKETİYORUZ”

Antibiyotik kullanımı konusunda bilinçli olan vatandaşlar ise, doktora gitmeden herhangi bir ilacı alıp kullanmadıklarını söyledi. Antibiyotik yerine kellepaça çorbası ve meyve, sebze tüketmeye özen gösterdiğini söyleyen Cengiz Danış, “Antibiyotik alışkanlık olmuş millette. Antibiyotik değil de normal ilaçlar kullanılabilir, ki kullanılmaması gerekir acil bir durum olmadıkça” diyerek beslenmesine dikkat ettiğini söyledi. (DHA)