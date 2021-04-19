Corona hastaları verilen ilaçları kullanmıyor!

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Mustafa Kemal Çelen, Türkiye’deki corona virüsü vakalarının artışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yurt genelindeki artışta büyükşehirlerin öne çıktığını belirten Prof. Çelen, şunları söyledi:

– Pandemide son bir yılı geride bıraktık ve bu süreçte güncel duruma baktığımızda ülkemizde vaka sayılarında ciddi artışlar var. Özellikle ülkenin batı bölgelerinde ve büyükşehirlerde çok sayıda vaka artışı olduğunu bilmekteyiz. Vaka artışı var derken “Hastaneye yatan hasta sayılarında çok dramatik bir artış var” diyemeyiz, fakat vakaların büyük bir kısmı evde filyasyon ekiplerinin getirdiği ilaçlarla tedavi oluyor.

TOPLUMDAKİ ALGI ÇOK YANLIŞ

– Filyasyon ekipleri evleri ziyaret edip, Sağlık Bakanlığı’nın onaylayıp önerdiği antiviraller ve destek tedavisinde kullanılan birtakım ilaçları vermesine rağmen, sahadan aldığımız geri bildirimlerde aslında bu ilaçların çoğunlukla kullanılmadığı şeklinde bir durum söz konusu. Bugün bir hastam “Filyasyon ekipleri bana ilacı getirdi ama herhangi bir şikayetim yok, kullanmak istemiyorum” şeklinde bir yorumda bulundu. Demek ki toplumda böyle bir algı var.

– İnsanlar antiviralleri kullanınca daha da kötüleşeceklerini sanıyorlar veya klinik bulgularının hafif olması nedeniyle çok da kullanmak istemiyorlar, şeklinde bir yorum çıkıyor ortaya. Halbuki zaten ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor, bunu vurgulamak istiyorum. Antivirallerin kullanımı, aslında hastalığın kötüye gidişini engellemektedir. Bu nedenle antivirallerimizi, Sağlık Bakanlığı’nın filyasyon ekipleriyle yolladığı ilaçlarımızı mutlaka kullanalım. (DHA)

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