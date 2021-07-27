Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona hastalarına tarihi geçen ilaç verildi iddiası… TİTCK’ten açıklama geldi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), corona virüsü hastalarına tarihi geçmiş Favipiravir ilacının verildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:27, 27/07/2021
HaberlerSağlık
Corona hastalarına tarihi geçen ilaç verildi iddiası… TİTCK’ten açıklama geldi

Corona virüsü hastalarına verildiği iddia edilen tarihi geçmiş ilaçlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu iddiaya ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) şu açıklamayı yaptı:

* Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlarda; Covid-19 tedavisinde kullanılan “favipiravir” etken maddeli ilacın etiketinin değiştirildiği; son kullanma tarihi geçmiş ilaca, yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği ileri sürülmüştür.

* Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan COVID-19 Rehberi'nde yer alan “favipiravir” etkin maddeli ilaçlar için Kurumumuza gelen ruhsat başvuruları ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirilmiştir.

* Söz konusu ilaçların stabilite çalışmaları uzun zaman almaktadır. Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler; Kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilaçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir.

* Dolayısıyla; paylaşımlarda yer alan; son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yolundaki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

İlginizi ÇekebilirTarihi geçmiş covid ilacı verilmeye devam mı ediliyor?Tarihi geçmiş covid ilacı verilmeye devam mı ediliyor?İlginizi ÇekebilirCorona (koronavirüs) vakaları hızla artarken AKP'li isimden 'tekrar kapanma' uyarısıCorona (koronavirüs) vakaları hızla artarken AKP'li isimden 'tekrar kapanma' uyarısı
AKP Bülent Turan Bursa Corona Türkiye
Yayınlanma Tarihi:17:23,