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Corona mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor

Diyarbakır'da, "Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı" sözleriyle yoğun bakımda tedavi gören corona virüsü hastalarının yaşadığı acılara dikkat çeken Doç. Dr. Hakan Akelma, coronaya yakalandı. Görev yaptığı yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Akelma, sosyal medyada paylaştığı videoda dua beklediğini söyledi.

Güncellenme: 11:35, 01/01/2021
Haberler Sağlık
Corona mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor

Diyarbakır’da, pandemi hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Hakan  Akelma’nın 17 Aralık günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bir süre evinde tedavi edilen Akelma, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak, görev yaptığı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

“TANIK OLDUKLARIMI GÖREN BİRİ, EVDEN DIŞARI ÇIKMAZDI”

FOTO: DHA

Daha önce “Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı” diyen Akelma, yüksek akışlı oksijen terapisi gördüğünü bildirdi. Başhekim Yardımcısı da olan Akelma, sosyal medyadan paylaştığı videoda, “Değerli arkadaşlar yüksek akışlı oksijen terapisi alıyorum şu an. Yanında da cipap, alıyorum. Şu an akciğerlerimde bir düzelme ve toparlanma var. Cipap ve high flow bu şekilde almaya devam edersem toparlanırım. Dualarınızı en yüksek perdeden bekliyorum” dedi. (DHA)

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