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Corona aşısı olanların sayısı 2 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre Türkiye'de aşı olanların sayısı 2 milyonu geçti.

Güncellenme: 10:13, 01/02/2021
Haberler Sağlık
Corona aşısı olanların sayısı 2 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile mücadele kapmasına Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşıları uygulanmaya devam ediyor. 30 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye ilk partisi ulaşan inaktif Covid-19 aşıları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda incelendikten sonra acil kullanım onayını aldı.

2 MİLYONU GEÇTİ

13 Ocak 2021 tarihinde ise ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine uygulanan Covid-19 aşısı daha sonra 14 Ocak tarihinden itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak belirlenen program dahilinde uygulanmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 1 Şubat 2021 itibariyle 2 milyon barajını aştı. Aşılar iki doz şeklinde uygulanacak. Aşı olan vatandaşlar ilk dozunu vurulduktan 28 gün sonra ikinci doz aşısını da vurulacak.

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Yayınlanma Tarihi:10:02,