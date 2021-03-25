“Corona sonrası ağrıları ihmal etmeyin”

Denizli'deki pandemi hastanelerinden biri olan Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli Algoloji Uzmanı Dr. Muhammet Murat Çubukcu, corona sonrası ortaya çıkan ve haftalarca devam eden ağrılara dikkat çekti. Ağrıları herhangi bir nedenle oluşan doku hasarı sonucu olarak ortaya çıktığını söyleyen Çubukcu, “Ancak ağrı uzadıkça kronikleşir ve başlı başına tedavi edilmesi gereken bir hastalık tablosu haline gelir” dedi.

KRONİK AĞRILARA CORONA DA EKLENDİ

Kronik ağrıya en çok bel, boyun, omuz, diz ve kas iskelet sistemi kaynaklı ağrıların neden olduğunu söyleyen Çubukcu; “Migren, gerilim tipi baş ağrısı gibi durumlar da sık görülen kronik ağrı tablolarıdır. Şimdi bunlara bir de Covid-19 eklenmek üzere. Covid-19 geçirip akut dönemi atlatan ve PCR testi negatifleşen bazı hastalarda bir takım belirtilerin haftalarca hatta aylarca devam ettiğini biliyoruz. Bu tablo şimdilik ‘Covid Sonrası Sendrom' olarak adlandırılmıştır. Covid sonrası sendromlu hastalarda yorgunluk, nefes darlığı ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerin yanı sıra, baş ağrısı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, eklem ve kas ağrısı gibi ağrılı durumlar da ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

İŞTE O AĞRILARIN NEDENLERİ

Covid sonrası sendromda yaşanan ağrı mekanizmasının hala net olmadığını söyleyen Çubukcu, uzun süre hareketsizlik, ciddi inflamasyon, kas ve sinir dokusunun tutulumu, damar tıkanıklıkları, hastanın var olan diğer kronik hastalıkları, genetik özellikleri, anksiyete ve depresyon varlığı gibi pek çok faktörün bu ağrıların meydana gelmesinde etkili olduğuna dair araştırmalar olduğunu vurguladı. Çubukcu ağrıların ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.