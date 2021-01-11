Corona tedavisi gören profesör hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir dönem başmüdürlük yapan, KOÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, 4 Ocak günü coorna virüsü teşhisiyle Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmeye başladı. Tansiyon rahatsızlığı da bulunan Prof. Taşa yüksek yoğunluklu oksijen tedavisi uygulandı. 8 Ocak tarihinde durumu ağırlaşan Taş, yoğun bakım ünitesine alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Prof. Dr. Taş hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Yunus Taş için bugün sabah saatlerinde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bahçesinde tören yapıldı. Törenin ardından Taş’ın cenazesi Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Yunus Taşın ölümü üzerine sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Tıp Fakültesi Hastanemizde bir dönem Başmüdürlük yapmış, Sağlık MYO Müdürümüz Prof. Dr. Yunus Taş hocamız Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. KOÜ ailesi olarak çok üzgünüz. Allah rahmet ve makamını cennet eylesin. Kardeşim sen rahat uyu ailen ve çocukların bizlere ve devletimize emanettir. (DHA)