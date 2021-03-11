Corona teşhislere de darbe vurmuştu… Kanseri fotoğraflayarak bulacak

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgın dönemi farklı bir salgın krizini de beraberinde getiriyor.

Sağlık çalışanları virüse karşı aralıksız mücadele verirken, pek çok ülkede başta kanser olmak üzere diğer hastalıkların teşhis ve tedavisinde aksaklıklar meydana gelebiliyor. Özellikle kanser türlerinde teşhislerde yaşanan gecikmeler ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

İşte bu noktada İngiltere’de önemli bir çalışmaya imza atılıyor. ‘Pillcam’ adı verilen ve bir hap boyutundaki kapsül kamera, ağız yoluyla yutulduktan sonra kanseri tespit edebilecek. Teşhis aşamasını hızlı ve güvenli hale getirmesi beklenen Pillcam, özellikle mide ve bağırsak kanserlerine işaret edecek belirtileri fotoğraflayacak.

Bele takılan bir kayıt cihazı kapsül kameranın fotoğraflarını kaydederken, işlem tamamlandıktan sindirim sistemi yoluyla kapsül dışarı atılabilecek.

SANİYEDE İKİ KARE ÇEKİYOR



Ülke genelinde 40’tan fazla bölgede 11 bin kişinin katıldığı çalışmayı yorumlayan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Başkanı Sir Simon Stevens, “Kulağa bilim kurgu filmlerinin gerçeğe dönüşmesi gibi geliyor. Vücudunuzdan geçen bu kamera, saniyede iki kare fotoğraf çekerek kanser ve Crohn hastalığının belirtilerini kontrol ediyor” dedi.

105 BİN KİŞİ SIRADA



Kolonoskopiye çok daha hızlı bir alternatif olması beklenen yöntem, corona salgını sürecinde haftalarca bekleyen hastalara da umut olacak. The Times’ın haberine göre, aralık ayında İngiltere genelinde 105 bin kişinin endoskopi çektirebilmek için NHS’nin bekleme listesinde yer aldığı belirtiliyor. Bu sürecin 6 haftaya kadar sürebildiği ifade ediliyor.