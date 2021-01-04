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Corona testinde kanser olduğunu öğrenmişti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinin tanınmış ailelerinden Geren ailesi mensubu mühendis Kutalmış Geren, kısa süre önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Kutalmış, kanser olduğunu yaptırdığı corona virüsü (Covid-19) testi sonrası öğrenmişti.

Güncellenme: 14:56, 04/01/2021
Haberler Sağlık
Corona testinde kanser olduğunu öğrenmişti

Öğretmen Sami Geren'in oğlu başarılı mühendis Kutalmış Geren, kısa süre önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle 40 yaşında hayatını kaybetti.

Geren’e 2 ay önce Korona virüs (Covid-19) testi sırasında kanser teşhisi konulmuştu. İki aydır devam eden tedavisi sonrasında amansız hastalığa yenik düşen Kutalmış Geren’in ani ölümü, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Genç ve başarılı mühendisin cenazesinin yarın Aydın’ın Didim ilçesindeki Asli Mezarlıkta defnedileceği kaydedildi.
(İHA)

 