Corona testinde kanser olduğunu öğrenmişti

Öğretmen Sami Geren'in oğlu başarılı mühendis Kutalmış Geren, kısa süre önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle 40 yaşında hayatını kaybetti.

Geren’e 2 ay önce Korona virüs (Covid-19) testi sırasında kanser teşhisi konulmuştu. İki aydır devam eden tedavisi sonrasında amansız hastalığa yenik düşen Kutalmış Geren’in ani ölümü, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Genç ve başarılı mühendisin cenazesinin yarın Aydın’ın Didim ilçesindeki Asli Mezarlıkta defnedileceği kaydedildi.

(İHA)