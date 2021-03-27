Corona vakaları artıyor! İstanbul kırmızıya büründü, İl Sağlık Müdürü’nden ‘kapanma’ uyarısı

Corona vakalarındaki korkutan artış HES uygulamasına da yansıdı. Yeni normalleşmeyle birlikte birçok ilin haritası kırmızıya büründü. Vaka sayısında dikkat çeken illerin başında ise İstanbul geliyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilerde İstanbul vaka sayısı en çok artan iller arasında yer aldı. HES uygulamasında kentin birçok bölgesinin kırmızıya büründüğü görüldü.

İSTANBUL’DAKİ ARTIŞ KORKUTTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

13 Mart – 19 Mart tarihlerine ait haritaya göre, haftalık vaka sayısı İstanbul’da 178.25’ten 251.12’ye yükselmişti.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN ‘KAPANMA’ UYARISI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 23 Mart’ta sosyal medya hesabından ‘kapanmayalım’ uyarısında bulunmuştu.

Memişoğlu, uyarısında “Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor, aman dikkat. Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım” ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA VE İZMİR’DE DE DURUM KRİTİK

Orta riskli iller arasında yer alan Ankara vaka sayısı en çok artan iller arasında yer almadı ancak kentte vaka sayısında artış yaşandı. 13-19 Mart tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısında Ankara 100 binde 68.53'ten 107.99'a yükseldi.

Yüksek riskli iller arasında olan İzmir'de de vaka sayısında artış gözlemleniyor. 13-19 Mart tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısında İzmir 100 binde 78.57'den 111.41'ye yükseldi.

İZMİR VALİSİ: KRİTİK EŞİĞİ AŞTIK

Yaptığı açıklamada kentte kritik eşiğin aşıldığına dikkat çeken İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Kıymetli İzmirliler. Alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz.

* İş yerleri ve hemşehrilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım.

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