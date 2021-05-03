Corona virüse yakalanan genç kız diyabet hastası oldu

İstanbul’da yaşayan ve okçuluk sporuyla ilgilenen 24 yaşındaki İrem Deniz’e 7 Nisan’da ailesiyle birlikte corona virüsü teşhisi konuldu. Aile hastalık sürecini evde geçirdi ancak İrem Deniz, hastalığının 6’ncı sabah mide bulantısı ve nefes almada güçlük çekerek uyandı. Nabzı 150’ye kadar çıkan genç kız, çarpıntı şikayeti sonucu hastaneye kaldırıldı.

Çekilen tomografide virüsün akciğer tutulumuna rastlanırken uygulanan corona virüsü tedavisinden sonuç alamayan hekimler, İrem için kan gazı tetkiki de yaptı. Ölçüm sonrası Deniz’in kan şekerinin 380’e kadar yükseldiği görüldü. Acilen insülin tedavisine başlanan genç kıza, Tip 1 diyabet tanısı konuldu.

İrem’in sporla ilgilenen ve sağlıklı beslenen biri olduğunu söyleyen anne Şeniz Deniz, “Ağır bir enfeksiyonla çok derinde yatan birtakım hastalıkların gün yüzüne çıkmasıyla bir farkındalık gelişiyor. Bugüne kadar hiçbir şekilde şikayeti olmayan sağlıklı bir birey. Bunların yanı sıra sporunu yapıyor. Aynı zamanda hayatını da gayet iyi bir şekilde idame ettiriyor. Göze çarpan hiçbir sağlık bulgusu da olmamıştı. Bu ağır bir virüsün altta yatan bir genetiği tetiklediği belirtildi. Biz de bir diyabet sonucuyla karşı karşıya kaldık” diye konuştu. (DHA)