Corona virüsü artık gençlerin de hastalığı

Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasında 100 binde 605.85 vaka oranıyla ‘yüksek riskli’ iller arasında yer alan Eskişehir’de vaka artışları hastanelere de yansıdı. Günlük 600’ün üzerinde pozitif vakanın tespit edildiği kentte, 6 bin 575 kişi PCR testlerinin pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti göstermediği için evlerinde tedavi görüyor.

Corona virüsü tedavisi sağlayan Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ise 30’u entübe, 147’si yoğun bakım olmak üzere 912 kişi tedavi görüyor. Geçen yıl mart ayından bu yana ise corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 870i geçti.

AŞILANAN GRUP DAHA KOLAY ATLATIYOR

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, corona virüsü yoğun bakımlarındaki yaş profilinin aşılamayla değiştiğini söyledi.

– Daha önceki dönemlerde yoğun bakımlarda 65 yaş üstü grubu daha çok görürken, bu dönemde ise 65 yaş üstü grubun daha az oranda yoğun bakımlarda yattığını görüyoruz. Bunun tamamen aşının etkisi ile olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aşılanmayan grupta daha çok hasta görüyoruz artık.

YOĞUN BAKIMDAKİ YAŞ PROFİLİ AŞIYLA DEĞİŞTİ

– Aşılanan grubun daha kolay atlattığını, evde tedavi edilerek geçtiğini görüyoruz. Zaten aşı ile ilgili olan çalışmalar da bize bunu göstermekteydi. Yoğun bakımdaki bu hasta profilinin değişmesinin de aşıya bağlı olduğunu düşünüyoruz. Şu anda gördüğümüz de 40-60 yaş grubu arasında oldukça fazla hasta yoğun bakımlarımızda. Covid ile en çok ilgilenen hastanelerden birisi olarak vatandaşımıza şunu rahatlıkla ve açık yüreklilikle söylüyorum, bu hastalık yaşlıların hastalığı değil. Bu hastalık artık gençlerin de hastalığı.

– Şu an servislerimizde ve yoğun bakımlarımızda genç yaşta diyebileceğimiz hastalarımız diğer dönemlere göre oldukça fazla sayıda. Dolayısıyla gençlerin bu hastalığın önüne geçmesi için tedbirlere mutlak uyumu gerekir. İnsanların ‘bana bulaşmaz, bana bir şey olmaz. Bu yaşlıların hastalığı’ gibi düşünüyorlarsa hata ediyorlar. (DHA)



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