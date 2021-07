Corona virüsü aşılamasında son durum! İki ilde durum değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanma oranında mavi kategiye yükselen iki ili açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, “Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun” mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,35 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,02 oldu.

Bakanlığın COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere göre, saat 22:00 itibariyle toplam 57 milyon 97 bin 627 aşı yapıldı.

Güncel bilgilere göre, birinci doz uygulanan kişi sayısı 37 milyon 487 bin 219, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 16 milyon 811 bin 637 oldu.

101 YAŞINDAKİ KADINA EVİNDE AŞI

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Mobil Aşı Ekipleri ve Mobil İkna Timleri, mahalle ve köyleri gezerek, sağlık kurumlarına gidemeyen vatandaşlara, yerinde aşı yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Mobil Aşı Ekibi ile birlikte 101 yaşındaki Nezaket Ertuğrulu evinde ziyaret ederek, aşı seferberliği hakkında bilgi verdi.

Aşı olmak isteyen, 101 yaşındaki Nezaket Ertuğrul aşı olup sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Ertuğrul’un aşı olma isteğinin, sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon sağladığını söyledi.

“NEZAKET NİNENİN DAVRANIŞI BİZE MOTİVASYON SAĞLADI”

Sağlık Müdürü Polat, şunları söyledi:

* Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde, tüm ülkede olduğu gibi, ilimizde de Covid-19 aşı seferberliği tüm hızıyla devam etmektedir. Bizler de bu mücadelenin bir parçası olarak, 101 yaşındaki Nezaket Ertuğrul’un köyüne geldik, kendisi de aşısını yaptık ve evine misafir olduk.

* Ninemizin gönüllü ve kendi isteği ile aşı olma talebi, hala aşı olamamış veya aşı olmak istemeyen herkese, çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Nezaket Ertuğrul, burada yaptırdığı aşı ile ülkemizin pandemiye karşı verdiği mücadeleki yerini almış, aramıza katılmış ve bizleri desteklemiştir.

* Burada kendisine çok teşekkür eder, ellerinden öper ve şükranlarımı sunuyorum. Nezaket ninemizin bu davranışı, biz sağlık çalışanlarına da ayrıca gayret, moral ve motivasyon sağlamıştır.

‘AŞI BİLGİLENDİRME MASASI’ KURULDU

Aşı olmaları yönünde vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunan İl Sağlık Müdürü Polat, şöyle konuştu:

* Her geçen gün, aşı merkezlerimize yenilerini ekliyoruz. Vatandaşlarımızın kalabalık ortama girmemeleri ve sıra beklememeleri için, randevu sistemini önermekle birlikte, artık isteyen vatandaşlarımız için de randevu koşulu aramıyoruz.

* Aşıya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımız için, Müdürlüğümüze bağlı Mobil Aşı Ekiplerimiz her koşulda köylerimize giderek, vatandaşlarımıza aşı yapmaktadır. Yine aşılama ile birlikte, ‘Aşı Bilgilendirme Masası’ ile halkımıza hizmet vermekteyiz.

* Vatandaşlarımız aşı hakkında akıllarına gelebilecek her türlü soru için, bize rahatlıkla ulaşabilmektedir. Halkımızın bu aşamada bize verebilecekleri en büyük destek maske, mesafe ve temizlikte olduğu gibi, aşı seferberliğine katılarak, aşı olmaları, aşılarını tamamlamalarıdır. Ancak bu dörtlü koruma ile pandemiyi ülkemiz gündeminden çıkarabiliriz.

ADIYAMAN'DA 4 DELTA VARYANTI VAKASI

Corona virüsü günlük vaka sayılarının düştüğü Adıyaman'da ilk kez virüsün delta varyantına rastlandı. Adıyaman merkezde 3, Kahta ilçesinde 1 kişide rastlanılan delta varyantıyla ilgili şahıslar karantina altına alındı.

Aşılama oranında Türkiye ortalamasının altında olan Adıyaman'da yetkililer, virüsün yeni türlerinin ortaya çıkmasıyla aşının daha da önem kazandığını belirterek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

CAMİ CEMAATİ İÇİN AŞI STANDI

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Saadet ve İbadullah camilerinde Cuma namazı nedeniyle aşı standı açıldı.

Cuma namazı öncesi ve sonrası açılan stantlara gelen vatandaşlar aşılarını yaptırdı. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, emeği geçen sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Sağlık çalışanları ise aşının önemine değinerek vatandaşları aşı olmaya davet etti.

“BÜTÜN İLLERDE GÖRÜLMEYE BAŞLADI GİTTİKÇE DE HIZLI YAYILIYOR”

Trabzon'da yapılan aşılamalar ve alınan tedbirlerin ardından corona virüsü sayıları en düşük dönemini yaşıyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, şu an için vaka sayılarının 50'li rakamlarda olduğunu belirterek artık günlük yoğun bir vaka yaşamadıklarını söyledi. Usta, Delta varyantıyla ilgili olarak ise Türkiye'de 250 civarlarında vaka görüldüğünü hatırlatarak bunun artık bütün illerde görülmeye başladığını belirtti.

“TRABZON OLARAK TURUNCU RENKTEYİZ”

Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu COVID-19 haritasında turuncu haritada bulunduklarını hatırlatan Usta, şunları söyledi:

* Özellikle aşılarla alakalı Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu renkli haritadan gördüğümüz şekliyle turuncu renkteyiz. İnşallah bugün yüzde 62'lere gelmiş olacağız. Bu rakamlar ağır seyirle yukarıya doğru oluşuyor. Bunların daha hızlı olmasını umut ediyoruz, bekliyoruz. Çünkü aşı bizim olmazsa olmazımız.

* Aşı olduğu takdirde insanların toplumsal bağışıklığının olacağını biliyoruz asıl hedefin o olduğunu özellikle altının çizilmesi gerekiyor. Renkli haritada yüzde 61 görünce insanlar biraz rahatlamış olabiliyor ama, bizde ast olan iki aşıyı birden yapılınca toplumsal bağışıklık olduğunu bilerek yüzde 30'larda olduğumuzun bilinmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

* Özellikle aşı sırası gelen hem birinci doz hem de ikinci doz aşısı gelenlerin hızlıca aşılarını yaptırmaları hepimizin yararına bunun özellikle bilinmesini istiyoruz.

“HIZLA YAYILIYOR”

Delta varyantının ülkemizde de görüldüğünü hatırlatan Usta, şöyle konuştu:

* Delta varyantıyla toplum olarak ülke olarak münasebetimiz var. Türkiye'de 250'ler civarında vaka görüldü. Bu artık bütün illerde görülmeye başladı. Gittikçe de hızlı yayılıyor. Bunun yayılmasını engelleyebilmek için yapılması gereken başta aşı olmak üzere aşının bundaki koruyuculuğu oldukça fazla.

* Bunun için aşının özellikle tercih edilebilir olması gerekiyor. Aynı zamanda maske, mesafe, temizlik kuralları kesinlikle olmazsa olmaz olarak devam ediyor. Bu kurallara uyulduğu takdirde delta varyantının bizlere çok büyük bir sıkıntı oluşturmayacağını düşünüyoruz.

“GÜNLÜK VAKA SAYIMIZ 50'Lİ RAKAMLARDA”

Trabzon'da günlük vaka sayılarının 50'li rakamlarda görülmeye başladığına dikkat çeken Usta, şöyle konuştu:

* Şu an için şehrimizde günlük 50'li rakamlarda vakalarımız oluyor. Bu da ilçelere yayılmış durumda. Yoğun bir vaka olmamakla birlikte yoğunlaşma ihtimali üzerinde duruyoruz. Bunların olmaması için maske, mesafe, temizlik kurallarını tekrar hatırlatıcı oluyoruz.

* Aşıyla ilgili özellikle bütün merkezlerde birimlerde kalabalığın olduğu noktalarda aşı birimleri, çadırları, ofisleri kurduk. Bugün itibariyle de Ayasofya Müzesi altında sahil kesiminde AFAD'la ortak bir çalışmaya AFAD tırında aşı yapılabilir durumda.

* Arkadaşlarımız orada belli saatlerde bulundurarak yürüyüşe giden, geziye giden vatandaşların aşılanmasıyla alakalı o noktayı da değerlendirmiş olduk.

“BATMAN’DA AŞI ORANLARI ÇOK DÜŞÜK”

Batman Valisi Hulusi Şahin Türkiye ve dünyada Covid-19 mücadelesinde en güçlü silahın aşı olduğuna dikkat çekti.

Batman'da özel bir AVM'de aşı standını ziyaret eden Şahin, Batman'daki ve Türkiye’deki aşı durumu hakkında bilgi verdi.

Batman'da aşı oranların çok düşük olduğunu ve özellikle gençlerin aşı olmaktan kaçındığını belirten Şahin, aşının gerekliliği hakkında gençlere çağrıda bulundu.

Türkiye'de ulaşılabilirlik açısından en kolay şeyin aşı olduğunu söyleyen Şahin, aşının negatif etkilerini cahillik olarak algıladığını belirterek, şunları söyledi:

* Arkadaşlarımız herhangi bir randevu almadan da bu aşı noktalarımızda aşı olabiliyorlar. Belediyenin içinde var, valilikte var, Atatürk Parkında var, mobil ekiplerimiz var hatta cuma namazından sonra cami cemaatine hizmet verecek şekilde oralara da gidiyoruz.

* Yani her noktada kalabalığın olduğu vatandaşımıza ulaşabileceğimiz her noktaya sağlık ekiplerimiz ulaşmaya çalışıyorlar. Böylece hedefimiz aşıda mavi rengi yakalayabilmek. Şu anda Türkiye'nin en kötü diyelim aşıda en aşağıda olan 10 ili arasındayız. Batman için bu kabul edilebilir bir durum değil. Hızlı bir şekilde bizler de diğer şehirlerin seviyesine doğru geleceğiz. Şu an itibariyle Batman'da 200 bin aşı rakamına ulaşmış bulunuyoruz.

* Ama hâlâ yüzde otuz beşin biraz üzerinde devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde yüzde ellilerin üzerine çıkmak için çalışıyoruz. Aracılığınızla özellikle gençlere hitap etmek istiyoruz çünkü yaşlılarımızın oranı gayet güzel gençlerimiz son dönemde nedense çok aşı konusunda istekli değiller.

* Belki ilgililerin azlığından belki vakit bulamadıklarından belki de bana bir şey olmaz nasıl olsa ben gencim düşüncesinden mi artık bilemiyorum. Ama gençlerimize şunu söyleyeyim özellikle bu delta varyantı denilen yeni mutasyon gençlerimizi hasta ediyor ve oldukça da ağır geçiyor ve Türkiye'ye de delta varyantı geldi. Dolayısıyla hastalık bana bulaşmaz demesinler. Bunun yanında hastalığa siz biçare olmanın yanında başkalarının da sevdiklerinize de hastalık bulaştırma tehdidi ile karşı karşıyasınız. Dolayısıyla gençlerimizin aşıya önem vermeleri ve aşılanmalarını özellikle aracılığınızla istiyorum. Rica ediyorum.

* Benim iki kızım var 18 yaşın üstünde ikisi de aşı oldular. Dünyada 2 milyara yakın insan aşı oldu. Bazılarının tezviratlarını aşının bir takım negatif etkilerinin olduğuna dair olumsuz laflarını ben cahillik olarak tanımlıyorum ve itibar edilmemesini tavsiye ediyorum.

* Aşı şu anda bu hastalıkla ilgili elimizdeki mücadelede elimizdeki tek silah. Bu silahı kullanalım. Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçekten başka devletlerde çoğu ülkelerde olmayan büyük bir imkan sundu. Yeteri kadar bol miktarda aşı var.

* Aşıda çeşitlilik var istediğiniz aşıyı da tercih edebiliyorsunuz. Ve dünyada da hızlı aşıya kolay ulaşabilen, ücretsiz ulaşabilen çok az sayıda ülkelerden biridir Türkiye. Bunun da kıymetini bilelim ve aşı olalım.

BAŞHEKİM: HERKESİN AŞI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelede önemli yere sahip olan aşıda çalışmalar aralıksız sürüyor. Covid-19 aşısı Malatya'da vatandaşların ilgisini görüyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 100 bin kişiye aşılamaya yapıldı. 100 bininci Covid-19 aşısı, hastane Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk'e yapıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Aktürk, vatandaşları aşı olmaya davet ederek, şöyle konuştu:

* 3. doz aşımızı olduk. Biliyorsunuz, bakanlığımız sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üstüne 3.doz izni verdi. Bizde 3.doz aşımızı olduk. Aşılama çalışmalarında bu günün bizim için kritik bir önemi var. 100 bininci dozumuzu yaptık şuanda ama istediğimiz oranlar henüz şehrimizde oluşmuş değiş. 100'de 55'lerdeyiz. Aşılama oranında.

* Bu oranların daha fazla artmasını istiyoruz. Herkesin mutlaka aşı olması istiyoruz. Bizim hastanemizde 50 yaş üstünde hastalığın daha elzem geçtiği için bu yaş grubunda daha elzem olduğuna inanıyoruz.

* Herkesin aşı olmasını temenni ediyoruz. Şuanda randevumuzda herhangi bir sıkıntı yok isteyen istediği zaman randevu alabiliyor.

BAKAN KOCA SON VERİLERİ AÇIKLAMIŞTI

Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, “37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın” ifadelerini kullanmıştı.