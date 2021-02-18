Corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çekici araştırma: Bir doz yetiyor

Araştırmacılar Danuta Skowronski ve Gaston De Serres, Pfizer’ın ABD Gıda ve İlaç Dairesi’yle paylaştığı corona virüsü aşısının verilerini inceleyerek bazı sonuçlar elde etti.

Bilim insanları New England Journal of Medicine isimli saygın tıp dergisine gönderdikleri araştırmada Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk dozunun yüzde 92.6 oranında koruma sağladığını duyurdu. Uzmanlar hükümetlerin aşının ikinci dozunu vermeyi ertelemesi gerektiğini söyledi.

ULUSAL GÜVENLİK SORUNU DOĞURUR

Uzmanlar, “Tek bir dozun ne kadar süre koruma sağlayacağına dair belirsizlik olsa bile ikinci dozun bir ay sonra vurulması sağlığa kısa vadede çok az katkı sağlar” dedi.

Yapılan açıklamada, “Yaşanan aşı eksikliği sorununa karşı ikinci doz aşıların ertelenmesi bir ulusal güvenlik meselesidir ve eğer bu durum dikkate alınmazsa bu kış ABD’deki hastanelerde Covid-19’a bağlı sebeplerle hastaneye kaldırılanların ya da ölümlerin artması bekleniyor” denildi.

Bu araştırma ile ilgili Pfizer bir açıklama yaptı. Pfizer’ın yaptığı açıklamada alternatif aşı dozu ile ilgili henüz kapsamlı bir arşatırma yapılmadığı ve bunun sağlık yetkililerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.