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Corona virüsü aşısı nasıl uygulanacak? Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü aşısının nasıl uygulanacağı konusunda bilgilendirme videosu paylaştı.

Güncellenme: 23:32, 16/01/2021
Haberler Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsü aşısıyla ilgili paylaşım yaptı.

COVID-19 aşısının nasıl uygulanacağı konusunda bir video paylaşan Koca, “Aşı uygulaması hakkında pratik bilgilere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

678 BİNDEN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda yer alan verilere göre, saat 23:25 itibariyle toplam aşılanan kişi sayısı 678 bin 231’e ulaştı.

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Yayınlanma Tarihi:23:26,