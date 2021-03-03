Corona virüsü aşısı olan 2 kişi yaşamını yitirdi

Güney Kore’nin Gyeonggi bölgesinde iki kişinin Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüsü aşısını vurulduktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney Kore medyası, hayatını kaybedenlerden birinin 50’li yaşlarda olduğunu aktardı. Söz konusu kişinin aşıyı olduktan saatler sonra kalp krizi geçirdiği ve nefes alıp vermede güçlük yaşadığı gerekçesiyle kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Hayatını kaybeden iki kişide kronik hastalıklar tespit edildiği kaydedildi.

JAPONYA’DA DA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Japonya’da da dün 60’lı yaşlarda olduğu açıklanan bir kadının, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

26 Şubatta aşının ilk dozunu aldığı belirtilen ismi açıklanmayan kişinin, 1 Martta hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ABD’DE DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

ABD’li ilaç şirketi Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ülkede, aşı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Florida’da bir hastanede çalışan Gregory Michael, 18 Aralık’ta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, Gregory Michaelin hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söylemişti.

PORTEKİZ’DE DE HEMŞİRE CAN VERMİŞTİ

Portekiz’de 30 Aralık 2020de Pfizer’ın COVID-19 aşısı yapılan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümünde (OPI) çalışan 41 yaşındaki hemşire Sonia Acevedo 2 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Norveç İlaç Ajansının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ülkede corona virüsüne karşı Pfizer aşısını yaptıran 23 kişi hayatını kaybettiği ifade edilmiş, 13 vakada incelenen ölümlerde, aşının yaşlı insanlarda var olan hastalıkların daha ciddi seyrine yol açan yan etkilere neden olmuş olabileceği belirtilmişti.