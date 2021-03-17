Corona virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar corona virüsüne karşı alınması gereken önlemleri sıklıkla dile getiriyor olsa da vatandaşlar her kesime yayılmış olan virüse yakalanabiliyor. Kendisinin ya da çevresindeki kişilerin corona virüsü kaptığı düşünen vatandaşlar corona virüsü belirtilerini araştırıyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

COVİD-19 NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

– Vakaların yüzde 80’i hastalığı hafif geçirmektedir.

– Vakaların %20'si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

– Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

HASTALIKTAN EN ÇOK ETKİLENEN KESİMLER?

– 60 yaş üstü olanlar

– Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

– Kalp hastalığı

– Hipertansiyon

– Diyabet

– Kronik Solunum yolu hastalığı

– Kanser gibi

– Sağlık Çalışanları