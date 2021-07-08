Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüsü geçirenler iki doz aşı yaptırabilecek

Daha önce corona virüsü geçirenlere tek doz aşı uygulanması kararı değiştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığı geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini söyledi. Açıklamanın ardından tek doz aşı olanların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı.

Güncellenme: 14:38, 08/07/2021
HaberlerSağlık
Corona virüsü geçirenler iki doz aşı yaptırabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti.

Corona geçiren ve tek doz aşı olanların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı. Hastalığı geçirenlerden hem bir doz hem de iki doz yaptıranlar, aşı sertifikalarını e-nabız veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinden oluşturabilecek.

Corona geçirmeyenlerin sertifikaları ise iki dozun uygulanmasının ardından verilecek. Sertifikaların verilmesinde aşı türü dikkate alınmayacak.

Corona Sağlık Sağlık Bakanı
Yayınlanma Tarihi:14:22,