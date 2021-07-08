Corona virüsü geçirenler iki doz aşı yaptırabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti.

Corona geçiren ve tek doz aşı olanların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı. Hastalığı geçirenlerden hem bir doz hem de iki doz yaptıranlar, aşı sertifikalarını e-nabız veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinden oluşturabilecek.

Corona geçirmeyenlerin sertifikaları ise iki dozun uygulanmasının ardından verilecek. Sertifikaların verilmesinde aşı türü dikkate alınmayacak.